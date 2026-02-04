Retiran 700 policías de migraciones en Mineápolis tras semanas de tensión

El zar fronterizo Tom Homan anunció el miércoles el retiro "inmediato" de 700 policías de migraciones de Mineápolis, donde se encontraba por encargo del presidente Donald Trump tras semanas de tensión en la ciudad debido a la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales.

Homan reconoció en una rueda de prensa que existe una mejor colaboración con las autoridades locales y "menos" necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad del norteño estado de Minesota, escenario de protestas por las redadas contra migrantes ordenadas por la Casa Blanca.

"Nunca habíamos tenido este tipo de cooperación" con las autoridades locales, se congratuló el enviado, aunque no precisó si la retirada es exclusiva de Mineápolis o si se extenderá a todo el estado de Minesota.

Redadas masivas contra migrantes indocumentados

Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos centrales de Trump en su segundo mandato.

"Hemos logrado avances significativos", añadió Homan, quien entregó cifras de los operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a organizaciones criminales.

Cooperación local y reducción de presencia federal

El anuncio de Homan marca un giro en la estrategia de seguridad, pues la colaboración con las autoridades locales ha permitido disminuir la presencia de agentes federales en la ciudad. La medida busca aliviar la tensión social en Mineápolis, donde las protestas han sido constantes desde el inicio de las redadas y la muerte de los dos manifestantes.

La decisión, sin embargo, deja abierta la incógnita sobre el futuro de los operativos en el resto del estado de Minesota, donde las redadas continúan siendo un eje de la política migratoria de la administración Trump.