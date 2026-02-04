CANAL RCN
Internacional

Retiran 700 policías de migraciones en Mineápolis tras semanas de tensión

La medida busca aliviar la tensión social en Mineápolis, donde las protestas han sido constantes desde el inicio de las redadas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 04 de 2026
11:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El zar fronterizo Tom Homan anunció el miércoles el retiro "inmediato" de 700 policías de migraciones de Mineápolis, donde se encontraba por encargo del presidente Donald Trump tras semanas de tensión en la ciudad debido a la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales.

Así fue la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en Washington
RELACIONADO

Así fue la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en Washington

Homan reconoció en una rueda de prensa que existe una mejor colaboración con las autoridades locales y "menos" necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad del norteño estado de Minesota, escenario de protestas por las redadas contra migrantes ordenadas por la Casa Blanca.

"Nunca habíamos tenido este tipo de cooperación" con las autoridades locales, se congratuló el enviado, aunque no precisó si la retirada es exclusiva de Mineápolis o si se extenderá a todo el estado de Minesota.

Las primeras imágenes de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca
RELACIONADO

Las primeras imágenes de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Redadas masivas contra migrantes indocumentados

Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos centrales de Trump en su segundo mandato.

"Hemos logrado avances significativos", añadió Homan, quien entregó cifras de los operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a organizaciones criminales.

Laura Dogu, encargada de negocios de EE. UU., detalla objetivos de su gestión en Venezuela
RELACIONADO

Laura Dogu, encargada de negocios de EE. UU., detalla objetivos de su gestión en Venezuela

Cooperación local y reducción de presencia federal

El anuncio de Homan marca un giro en la estrategia de seguridad, pues la colaboración con las autoridades locales ha permitido disminuir la presencia de agentes federales en la ciudad. La medida busca aliviar la tensión social en Mineápolis, donde las protestas han sido constantes desde el inicio de las redadas y la muerte de los dos manifestantes.

La decisión, sin embargo, deja abierta la incógnita sobre el futuro de los operativos en el resto del estado de Minesota, donde las redadas continúan siendo un eje de la política migratoria de la administración Trump.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Colombia y Estados Unidos invitan a Venezuela a integrarse a nueva ofensiva contra el narcotráfico

Nigeria

Al menos 162 muertos deja ataque armado en el centro de Nigeria

España

Más de 3.000 desalojados en Andalucía por lluvias extraordinarias de la borrasca Leonardo

Otras Noticias

Clan del Golfo

Clan del Golfo suspende negociaciones de paz tras acuerdo entre Petro y Trump

La decisión se produce después de que el mandatario colombiano acordara con el presidente Trump priorizar acciones militares y de inteligencia contra varios líderes criminales.

Ofertas de empleo

Mega Feria de Empleo en Bogotá: 5.890 vacantes laborales en diferentes áreas y perfiles

¡Trabajo sí hay! Asista a la Mega Feria de Empleo organizada por la Alcaldía de Fontibón: hay 5.890 vacantes.

Estadio El Campín

El Campín será escenario de otro concierto el 28 de febrero pese al mal estado de la grama

Artistas

“Estoy cansado”: J Balvin habló sobre la compleja situación de pareja que vive con Valentina Ferrer

Medicamentos

Bebés en riesgo vital: EPS retrasan alimentos médicos y niños con alergia grave pasan semanas sin poder comer