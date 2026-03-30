Mbappé defendió a niño que invadió la cancha en el partido Colombia vs. Francia: video

Un emotivo momento marcó el cierre del partido entre Colombia y Francia, cuando un niño ingresó al campo para abrazar a Kylian Mbappé.

Aunque fue reducido por seguridad, el delantero del Real Madrid intervino de inmediato para protegerlo, generando una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Niño invadió la cancha para abrazar a Mbappé

El encuentro entre las selecciones de Colombia y Francia no solo dejó conclusiones deportivas, sino también una escena que rápidamente se volvió viral.

Al finalizar el compromiso, un niño logró ingresar al terreno de juego con un objetivo claro: acercarse a su ídolo, Kylian Mbappé.

El pequeño corrió hasta el delantero francés y lo abrazó, en un gesto espontáneo que reflejó la admiración que despiertan las grandes figuras del fútbol mundial. Sin embargo, segundos después, un miembro del equipo de seguridad intervino de forma contundente, tacleando al menor para retirarlo del campo.

La acción generó sorpresa entre los presentes, ya que la reacción fue considerada por muchos como desproporcionada, teniendo en cuenta que se trataba de un niño sin intención de generar alteraciones más allá de cumplir su sueño de conocer al jugador.

¿Cómo reaccionó Mbappé ante la intervención de seguridad?

La respuesta de Kylian Mbappé fue inmediata y marcó la diferencia en el desenlace del incidente. El delantero, actualmente figura del Real Madrid, presenció todo de cerca y no dudó en intervenir.

Con visibles gestos de molestia, Mbappé se acercó al agente de seguridad, lo encaró y le exigió que liberara al niño. Su actitud firme evidenció una postura protectora frente a lo que consideró un trato excesivo. Finalmente, el menor fue soltado, lo que permitió que la situación no escalara a mayores.

El gesto del futbolista fue ampliamente aplaudido tanto en el estadio como en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su empatía y conexión con los aficionados más jóvenes.

En un contexto donde los deportistas de élite suelen ser vistos como figuras distantes, este tipo de acciones refuerzan su imagen cercana y humana.