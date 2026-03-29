¿Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia antes del Mundial?

La Selección Colombia cerró su doble jornada de amistosos del mes de marzo tras enfrentar a la Selección de Croacia y a la Selección de Francia en territorio estadounidense, en una serie de compromisos que dejaron conclusiones importantes para el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. Estos partidos sirvieron como una prueba de alto nivel competitivo, permitiendo evaluar el rendimiento del grupo frente a selecciones de élite en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más allá de los resultados, el balance general apunta a la consolidación de una idea de juego y a la identificación de aspectos por ajustar. Con este primer bloque de preparación completado, el equipo nacional ya tiene definido su calendario para los últimos encuentros previos al inicio del certamen más importante del fútbol mundial.

Despedida en casa ante su gente

El próximo 29 de mayo, Colombia tendrá una cita especial en el Estadio El Campín, donde enfrentará a la Selección de Costa Rica en un amistoso que marcará la despedida oficial ante su afición. Este compromiso no solo será clave desde lo deportivo, sino también desde lo emocional, ya que permitirá al equipo sentir el respaldo de su público antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos.

Para Lorenzo y su cuerpo técnico, este partido será una oportunidad ideal para seguir ajustando la nómina, probar variantes tácticas y afinar detalles en un entorno conocido. Además, se espera que el estadio presente un lleno total, en lo que promete ser una noche cargada de entusiasmo y expectativa por lo que viene.

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Último ensayo antes del Mundial

Posteriormente, el combinado tricolor disputará su último amistoso antes del debut mundialista. El 7 de junio, Colombia se medirá ante la Selección de Jordania en la ciudad de San Diego, en un encuentro que servirá como ensayo final para definir la puesta a punto del equipo.

Este duelo será determinante para ajustar los últimos detalles en lo táctico y físico, así como para consolidar la base del equipo que afrontará la competencia. En este tipo de partidos, el cuerpo técnico suele tomar decisiones clave en cuanto a alineaciones y roles dentro del campo.

De esta manera, la Selección Colombia entra en la recta final de su preparación con dos compromisos bien definidos, con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026, donde buscará ser protagonista y dejar una huella importante en el escenario internacional.