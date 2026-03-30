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¿Cuándo vuelve Falcao a las canchas? El ‘Tigre’ sigue ausente en Millonarios

Nueva ausencia de Falcao en convocatoria de Millonarios frente a Fortaleza. ¿Cuándo vuelve el 'tigre'?

Falcao en Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
08:11 a. m.
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La ausencia de Radamel Falcao García en la más reciente convocatoria de Millonarios ante Fortaleza volvió a generar conversación en la opinión pública.

El delantero colombiano continúa fuera por lesión y, aunque el equipo atraviesa un buen momento deportivo, crece la expectativa sobre cuándo podrá regresar el ‘Tigre’ a las canchas.

Falcao no apareció en la convocatoria de Millonarios ante Fortaleza

La nueva jornada de la Liga BetPlay 2026-I encuentra a Millonarios en un momento clave de la temporada, con la necesidad de consolidarse en los 8 primeros y asegurar pronto su clasificación, ya que se le viene la Copa Sudamericana. Sin embargo, una de las principales novedades y preocupaciones es la ausencia reiterada de Radamel Falcao García en la lista de convocados.

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El delantero no fue incluido para el compromiso frente a Fortaleza, que se disputará en Bogotá, debido a una lesión que lo ha marginado de varios encuentros recientes. A pesar de los esfuerzos del jugador por recuperarse y volver a la competencia, las molestias físicas han impedido su continuidad en este segundo semestre.

La situación no es menor. Falcao, referente histórico del fútbol colombiano, regresó al país con altas expectativas, pero su paso por Millonarios ha estado condicionado por problemas físicos. Esto ha limitado su participación y ha obligado al cuerpo técnico, comandado por Fabián Bustos, a replantear el esquema ofensivo en múltiples ocasiones.

¿Cuándo regresará Falcao a las canchas con Millonarios?

La gran pregunta que rodea al entorno del club es clara: ¿cuándo volverá Radamel Falcao García? Aunque no hay una fecha oficial confirmada, el panorama comienza a aclararse.

Inicialmente, se esperaba que el delantero pudiera reaparecer en el partido contra Fortaleza; no obstante, su nombre no figuró en la convocatoria. Posteriormente, el calendario presenta un duelo ante Jaguares de Córdoba en condición de visitante, pero las condiciones del terreno de juego podrían llevar al cuerpo técnico a preservar al jugador y no exponerlo a viajar a Montería.

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En ese contexto, el posible regreso del ‘Tigre’ estaría proyectado para el encuentro frente a Deportes Tolima en el estadio El Campín. Este escenario permitiría que el atacante retome ritmo competitivo con el respaldo de la hinchada.

Aún más relevante es el objetivo internacional. Millonarios se prepara para su participación en la Copa Sudamericana, donde debutará frente a O’Higgins de Chile. La intención del cuerpo técnico sería contar con Falcao en ese compromiso, aprovechando su experiencia y jerarquía en torneos continentales.

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Desde una perspectiva deportiva, el regreso del delantero no solo aportaría goles, sino también liderazgo en un equipo que ha mostrado mejoría desde la llegada de Fabián Bustos. El club ha logrado un repunte notable en resultados y funcionamiento, lo que refuerza la importancia de sumar a todas sus figuras en el tramo decisivo de la temporada.

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