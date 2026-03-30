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El impacto de la música en la salud sexual, según expertos

La música puede influir en el deseo y el desempeño sexual. Expertos explican cómo una playlist adecuada ayuda a la relajación y mejora la experiencia en pareja.

Salud sexual
Foto: Cortesía

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
11:05 a. m.
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La música está presente en casi todos los momentos de la vida, pero su impacto va mucho más allá del entretenimiento.

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De acuerdo con especialistas de Boston Medical, elegir una buena playlist puede influir directamente en el desempeño sexual, al punto de convertirse en una aliada clave en la intimidad.

Antonio Sánchez Barbosa, sexólogo de la entidad, explica que “muchas experiencias eróticas están profundamente ligadas a contextos sonoros”, lo que tiene que ver con la conexión entre la memoria emocional y sensorial. Es decir, una canción puede activar recuerdos, sensaciones y emociones que preparan el cuerpo para el encuentro.

La ciencia detrás de la música y el deseo

Aunque parezca sorprendente, la música y la sexualidad comparten mecanismos similares en el cuerpo. Ambas activan circuitos de recompensa en el cerebro relacionados con sustancias como la dopamina y las endorfinas, vinculadas al placer y la motivación.

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“La música puede ayudar a modular variables fundamentales para el deseo, como la relajación. Además, escuchar una canción estimulante favorece que la frecuencia cardíaca, la respiración y la cadencia del movimiento se sincronicen”, explica el experto.

Este efecto no es menor. Un informe de la Organización Mundial de la Salud destaca que la música puede reducir síntomas de ansiedad, estrés y depresión, factores que muchas veces afectan el desempeño sexual.

Así, una playlist adecuada no solo crea ambiente, sino que también prepara el cuerpo física y emocionalmente para una mejor experiencia.

Una aliada frente al estrés y la disfunción

Más allá del ambiente, la música también puede cumplir un papel terapéutico. Según Boston Medical, puede ser útil en hombres que enfrentan dificultades como la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, especialmente cuando estas están relacionadas con el estrés o la ansiedad.

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“El ritmo de una canción puede marcar una guía sutil para el movimiento y la respiración, lo que contribuye a mejorar la excitación y prolongar la experiencia”, señala Sánchez Barbosa. Y añade: “La música no solo acompaña la sexualidad, la narra, la modela y en ocasiones también la libera”.

Claves para crear la playlist ideal

El experto comparte tres recomendaciones para aprovechar al máximo este recurso:

  • “Elección conjunta”: incluir canciones que ambos disfruten para fortalecer la conexión.
  • “Construcción de atmósfera”: iniciar con ritmos suaves y aumentar la intensidad progresivamente.
  • “Sin interrupciones”: crear una lista lo suficientemente larga para evitar pausas incómodas.

    En un mundo donde el estrés impacta cada vez más la vida íntima, la música se posiciona como una herramienta simple, accesible y efectiva para mejorar la conexión y el bienestar en pareja.

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