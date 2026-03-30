Reconocido humorista reveló que fue víctima de robo tras salir de un concierto en Bogotá

No cabe duda de que Bogotá se ha convertido en una de las ciudades preferidas por los artistas para realizar todo tipo de shows y conciertos. Ante el alto interés por llenar esta plaza, varios escenarios como el estadio El Campín se han transformado en el centro de reunión entre miles de personas, quienes no dudan en participar de los shows más emblemáticos de la industria musical.

Recientemente, Bogotá vivió el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en el que varios de los artistas del género popular tuvieron la oportunidad de presentarse y sorprender a su fanaticada con más de siete horas de música.

Sin embargo, la inseguridad ha vuelto a ser protagonista ya que los delincuentes han aprovechado la aglomeración, tanto en los ingresos como en las salidas, para hurtar objetos personales de los presentes.

¿Qué le pasó al humorista?

En esta oportunidad se trata del famoso comediante Iván Marín, quien tomó sus redes sociales para hacer una delicada denuncia en donde afirmó haber sido víctima de un robo, mientras se encontraba saliendo del Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0. Según su relato, contó con la suerte de no salir en estado de ebriedad en aquel lugar por lo que fue consciente de lo ocurrido.

Al encontrarse caminando por una de las salidas del recinto, se percató de que un sujeto cayó a sus pies al dejar caer una lata de cerveza en el suelo. Al ver que el hombre se sostuvo de sus rodillas sintió un gran impacto ya que llegó a asociar dicho comportamiento con un malestar físico.

No obstante, segundos después de lo ocurrido, se percató de que su celular ya no estaba dentro de los bolsillos de sus pantalones.

Ya saben, si ustedes salen de un concierto y alguien se les arroja al piso, o los toca de cualquier manera, ustedes quítense, explicó el hombre.

Modalidad de robo al salir de conciertos en Bogotá

Este no es un caso aislado ya que dicha modalidad de hurto ha sido reiterativa en la capital en donde los delincuentes aprovechan la aglomeración de personas al salir de dichos eventos masivos para cometer hurtos, tanto en las calles como dentro de los servicios de transporte que los usuarios solicitan al terminar los shows.