Captados en cámaras los hinchas que protagonizaron pelea en partido de Colombia vs. Francia

Un nuevo episodio de violencia en el fútbol quedó registrado en video durante el amistoso entre la Selección Colombia y Francia en territorio estadounidense.

Varios hinchas se enfrentaron en las tribunas del estadio, generando rechazo en redes sociales y dejando una imagen negativa del comportamiento de algunos aficionados en el exterior.

Pelea en las tribunas en el partido Colombia vs Francia

La escena fue captada por asistentes al encuentro disputado en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, donde la Selección Colombia enfrentó a Francia en un compromiso amistoso.

En medio del desarrollo del partido, un grupo de hinchas de América de Cali fueron captados protagonizando una fuerte discusión contra aficionados de Millonarios.

En los videos difundidos se observa cómo varios aficionados intercambian insultos, se lanzan objetos y terminan enfrentándose.

La situación generó momentos de tensión en las tribunas, obligando a algunos espectadores a apartarse para evitar quedar en medio del altercado.

Además, las imágenes también muestran a un hincha de Millonarios sin camiseta, con el escudo del equipo tatuado en el pecho, participando en los enfrentamientos. Posteriormente, la pelea derivó en corridas dentro de las graderías, lo que aumentó la percepción de descontrol.

Hinchas colombianos vuelven a pelear en el exterior

Los incidentes de violencia en el fútbol no son un fenómeno nuevo; sin embargo, su repetición en escenarios internacionales genera especial preocupación. Colombia ha sido reconocida históricamente por el acompañamiento masivo de sus hinchas, pero hechos como este opacan ese respaldo y refuerzan estigmas negativos.

A esto se suma el contexto deportivo adverso. La derrota de Colombia ante Francia evidenció falencias en el planteamiento del técnico Néstor Lorenzo. El equipo nacional fue superado ampliamente por un rival que, pese a no contar con su nómina titular, logró imponerse con claridad.

Un doblete de Désiré Doué y un tanto de Marcus Thuram marcaron la diferencia, mientras que Jaminton Campaz descontó para Colombia, dejando el marcador final 3-1. La falta de profundidad ofensiva y los constantes errores defensivos aumentaron la frustración entre los aficionados.

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La combinación de mal resultado y tensiones entre hinchas derivó en un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando críticas y llamados a fortalecer la cultura del respeto en el fútbol.