Desempleo en Colombia bajó a 9,2% en febrero, según el DANE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la tasa de desocupación nacional en febrero de 2026 se ubicó en 9,2%, la más baja de toda la serie histórica.

Esta cifra representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando fue de 10,3%.

El más reciente boletín muestra que la tasa de ocupación aumentó a 58,7%, mientras que la tasa global de participación se mantuvo estable en 64,7%. El DANE destacó que la población ocupada creció en 624 mil personas, equivalente a un incremento del 2,7% respecto al año anterior.

Brecha de género y comportamiento regional

La tasa de desocupación para los hombres se ubicó en 7,4%, mientras que para las mujeres fue de 11,7%, lo que refleja una brecha de 4,3 puntos porcentuales, la más baja registrada en la serie histórica.

Por regiones, el mayor crecimiento en la población ocupada se dio en Otras cabeceras (6,1%) y en 10 ciudades principales (4,0%). En contraste, el sector agropecuario registró una disminución de 363 mil ocupados.

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Las ciudades con mayores tasas de desocupación en el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026 fueron Quibdó (26,3%), Riohacha (14,3%) y Cartagena (14,2%). Las menores tasas se observaron en Villavicencio (8,0%), Neiva (8,1%) y Bogotá D.C. (8,2%).

Informalidad y empleo juvenil

El DANE indicó que la proporción de ocupación informal disminuyó significativamente, alcanzando 55,3% a nivel nacional, con descensos también en las principales áreas metropolitanas.

En cuanto al empleo juvenil, la tasa de desocupación se ubicó en 16,5% en el trimestre móvil diciembre 2025 – febrero 2026. Las cifras más altas se registraron en Quibdó (32,6%), Riohacha (23,6%) y Cartagena (23,4%), mientras que las más bajas se observaron en Villavicencio (12,5%), Bogotá D.C. (13,8%) y Pereira A.M. (14,5%).