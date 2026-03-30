Embajada de Estados Unidos en Venezuela reanudó sus operaciones luego de siete años

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela reanudó sus operaciones este 30 de marzo, tras siete años de relaciones diplomáticas problemáticas e interrumpidas entre ambos países.

Aunque desde el pasado 5 de marzo Washington y Caracas anunciaron el restablecimiento de sus relaciones, hasta hoy las operaciones diplomáticas se debía hacer a distancia, desde la sede de la Embajada en Bogotá.

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La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.

"La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente Trump para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado", señaló en un comunicado el Departamento de Estado.

Venezuela también reabrió su Embajada en Washington

Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su Embajada en Washington, según reportes en redes sociales.

El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, publicó hace días un video en X en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para "explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral".

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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.

¿Una nueva era de relaciones?

Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.

Caracas también promulgó una reforma legal del sector, al mismo tiempo que liberaba a prisioneros políticos.

Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno. Entretanto, Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.