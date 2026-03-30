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Iván Cepeda denunciará al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, a quien llamó “energúmeno”

Por un video en el que se ve al concejal con un bate, el candidato presidencial reaccionó y anunció acciones legales en su contra.

Iván Cepeda denunciará al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, a quien llamó “energúmeno”
Foto: Senado / captura de video

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
10:44 a. m.
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Este 30 de marzo, a través de su cuenta de X, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció que radicará acciones judiciales contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, ‘Gury’ por presunta incitación a la violencia.

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Anuncio que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, por sus actos de difamación y hostigamiento, así como por su comportamiento violento.

La publicación la hizo en respuesta a un video en el que se ve al concejal con un bate en la mano, exaltado y discutiendo con funcionarios.

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Iván Cepeda denunciará al concejal al que llamó energúmeno

De acuerdo con Cepeda, iniciará en una acción penal y disciplinaria contra el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, ‘Gury’, por su comportamiento en que, señala, estaría incitando a la violencia con el uso de un bate, así como se evidencia en el video:

“Con estos hechos, el concejal Rodríguez incita a la violencia contra la ciudadanía y otros servidores públicos, atenta contra la dignidad de la institución que representa y degrada la función pública”, dijo Cepeda.

Que lo oigan los diputados y concejales, especialmente aquel energúmeno que blande un bate para amenazar a la gente en esta ciudad.

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La respuesta del concejal ante la reacción de Iván Cepeda que lo llamó energúmeno

Poco después a través de un video el concejal se cuestionó que si al intentar defender su región lo hacía un “energúmeno”.

Aquí está el energúmeno que va a defender a Antioquia de gente como usted y Gustavo Petro y como la primera línea y todo lo que ustedes representan… Coma ¨#”&$#%”

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