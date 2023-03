¡Héroes de la jornada! La dupla Messi-Mbappé salvaron al PSG de una debacle

Eliminado el miércoles en octavos de final de la Liga de Campeones por el Bayern Múnich, el París SG evitó otro descalabro este sábado al ganar por un sufrido 2-1 en Brest (15º) con un gol sobre la bocina de Kylian Mbappé (90).

Antes del gol decisivo del campeón del mundo, el 19º esta temporada en la Ligue 1, el español Carlos Soler adelantó a los visitantes (36) y Franck Honorat empató para los bretones al filo del descanso (43).

Con esta victoria, el PSG amplía a 11 puntos su ventaja al frente de la Ligue 1 con respecto a su principal perseguidor, el Marsella (2º), que cerrará la 27ª jornada del campeonato galo el domingo recibiendo al Estrasburgo (17º).

"La gente puede decir que es una pequeña victoria, pero es una victoria al fin y al cabo. No fue perfecto, pero tuvimos muchas ocasiones y no deberíamos haber necesitado de ese gol en el último minuto" para ganar, destacó el técnico parisino Christophe Galtier a las cámaras de Canal Plus.

"Venir aquí y ganar tres días después de la decepción de Múnich era muy importante. Estamos en la pelea por el título. Obviamente no es el contexto más favorable, pero la victoria era lo más importante", añadió.

Carlos Soler abre el marcador

Carlos Soler, uno de los mejores jugadores del París SG en la primera parte, adelantó a los capitalinos aprovechando un rechace del arquero neerlandés Marco Bizot (36).

Pero al igual que le ha pasado en otros momentos esta temporada, el equipo entrenado por Galtier acabó pagando su fragilidad defensiva al encajar el tanto del empate justo antes del descanso.

Tras recuperar la pelota cerca del área propia, Perre Lees-Melou se zafó de la presión parisina y cedió para Romain del Castillo, quien lanzó un balón largo a la espalda de los centrales del PSG.

Franck Honorat le ganó por velocidad a Sergio Ramos y batió por alto a Gianluigi Donnarumma (43).

Tras la pausa, el PSG apretó el acelerador con el fin de marcar el segundo tanto, pero ni Lionel Messi (55) ni Kylian Mbappé (62) se mostraron efectivos en las dos ocasiones más claras de los visitantes al inicio del segundo periodo.

Y Bizot se repuso del error que le costó el primer gol a su equipo con varias atajadas excelentes en el tramo final del encuentro, a remates de Messi (65), Nuno Mendes (70 y 79) y Mbappé (74), convirtiéndose en el héroe del modesto equipo bretón.

Pero el Brest cometió el error de querer ser demasiado ambicioso y perder por ir a buscar la victoria, ya que esta acabó cayendo del lado parisino en una contra lanzada por Messi y que concluyó Mbappé superando en el mano a mano a Bizot (90).

"Forzosamente, existe una cierta frustración, no solo por el resultado, sino por cómo se ha dado", admitió tras el encuentro el entrenador del Brest Eric Roy, quien destacó la segunda parte de su equipo: "Hemos sido capaces de rivalizar con la pelota" al PSG.

En el otro encuentro disputado este sábado, el Rennes (5º) no pasó del 0-0 en Auxerre (16º) y se deja dos preciosos puntos en la pelea por el podio, quedando a 4 unidades de Mónaco (3º) y Lens (4º), que el domingo jugarán frente a Reims (9º) y Clermont-Ferrand (11º), respectivamente.