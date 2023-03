Mbappé deja en vilo su futuro en el PSG tras otro fracaso en Champions

El Paris Saint-Germain fue eliminado de la Champions League por el Bayern Munich en la ronda de octavos de final. Tras perder ambos partidos por 1-0, el equipo francés consumó un nuevo fracaso en la máxima competición de clubes de Europa.

El técnico Christoph Galtier criticó la actuación de su equipo, catalogando el gol que les marcó el Bayern en el partido de vuelta como "un gol estúpido". Esto se suma ahora a la lista de intentos del PSG por conseguir el título de Champions.

Entre los más señalados están dos de los referentes de ataque del club: Lionel Messi y Kylian Mbappé. Ninguno de los astros pudo ser determinante en la serie, sin anotar goles e influyendo muy poco en el juego. Las críticas no se han hecho esperar tras una nueva eliminación.

¿Mbappé se va del PSG?

Posterior al partido, Kylian Mbappé habló con los medios de comunicación, donde dejó planteada la posibilidad de salir del club parisino en busca de nuevas aventuras. El jugador tiene contrato hasta el 2024, y es considerado la piedra angular del proyecto.

“Estamos decepcionados... ¿hasta cuándo? No sé, hasta el momento hablo de esta temporada, otra cosa no me importa, perdimos contra un gran equipo y tenemos la liga y esperemos ganarla. ¿Mi futuro? Estoy tranquilo, lo único que me importa es ganar la liga, hablo de esta temporada y después veremos”, declaró el futbolista.

Añadido a esto, señaló que su objetivo ahora es ganar la liga de Francia. Resaltó que el equipo del Bayern es uno "construido para ganar la Champions", y que ellos tendrán que enfocarse en su día a día para conseguir las metas que les restan en la temporada.