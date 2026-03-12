Consecuencias de que las órdenes de captura contra Manzur y Manrique lleguen tras elecciones

La Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique la noche del miércoles, 11 de marzo, y expidió sobre las 8:00 de la mañana del jueves, 12, sus órdenes de captura.

Un movimiento que se realiza a cuatro días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que el representante Manzur fue elegido como senador del Partido Conservador y la representante Manrique, de la curul especial para las víctimas, fue reelecta.

La pertinencia en las decisiones judiciales adoptadas por la Corte en las últimas horas fue puesta bajo análisis en la Mesa Ancha de Noticias RCN. Según Diego Santos, consultor político y estratega digital:

“La decisión llega tarde, pero llega. Eso es importante, es un mensaje de que los corruptos no tienen vía libre para hacer lo que quieran en Colombia. Lástima esos 134.000 votos, que uno ya sabe por dónde deben llegar, pero esperemos, hay que respetar la presunción de inocencia, pero el mensaje que envía la Corte es contundente”.

Miles de colombianos votaron por congresistas que estarán en la cárcel:

Julio Iglesias, analista permanente de la Mesa Ancha, explicó que, si bien, la decisión de la Corte es un indicador de que se está impartiendo justicia y avanzan las investigaciones en contra de los funcionarios salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD, “no deja de ser triste que la decisión haya llegado después de las elecciones, que la justicia nos haya fallado y es la realidad”.

“A la justicia”, compartió en medio de su análisis, “hay que respetarla, pero parte del respeto también pasa por hacerle veeduría y, cuando es el caso, cuestionar decisiones que no son adecuadas o no son oportunas. En este caso es una decisión que no es oportuna; debió haber llegado antes de las elecciones y miles de colombianos votaron por una persona que ahora está en la cárcel”.

Santos cuestionó la procedencia de sus votos, en un momento en el que son acusados de aceptar contratos, a cambio de dar un concepto favorable a los préstamos solicitados por el Gobierno, cuando formaban parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en 2023.

Según dijo, “el gran problema que tenemos en Colombia es que continuamos comprando votos. Es algo que afecta a la democracia, algo que habla muy mal del sistema político colombiano, un vacío sobre el que muchos políticos y partidos se han aprovechado para colocar a sus fichas y de ahí viene el desastre que vivimos en el Congreso de la República periodo tras periodo”.

Un escándalo que lleva a iniciar con pie izquierdo el nuevo periodo legislativo, bajo la incertidumbre de que “el Congreso que elegimos”, señaló Iglesias, podría “estar lleno de Wadiths Manzur e, incluso, el propio Wadith Manzur. Entonces, nos enfrentamos a un panorama un poco lúgubre, frente a la posibilidad de que esto se vuelva a repetir en esta legislatura”.