“Me duele en el alma”: el desgarrador mensaje de Luis Díaz tras la muerte de Diogo Jota

El fútbol sigue de luto tras la repentina muerte de Diogo Jota, delantero del Liverpool, quien falleció junto a su hermano André en un accidente de tránsito en España este jueves 3 de julio de 2025.

Uno de los más afectados por la tragedia es su compañero y amigo, el colombiano Luis Díaz, a quien le dedicó un mensaje cargado de emoción y gratitud.

El mensaje de Luis Díaz por la muerte de Luis Díaz

"No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André", escribió el extremo guajiro en su cuenta oficial de Instagram.

El gesto que unió a Jota y Díaz para siempre

Las palabras de Luis Díaz hacen referencia a un momento que marcó a ambos jugadores en octubre de 2023, cuando el colombiano vivía la angustia del secuestro de sus padres en La Guajira.

Durante ese período, Diogo Jota anotó un gol con el Liverpool y corrió al banco para levantar la camiseta con el nombre de Lucho, dedicándole el tanto como muestra de solidaridad y apoyo.

Los hinchas del Liverpool y la Selección Colombia han compartido miles de mensajes de apoyo, recordando que en la cancha y fuera de ella, Diogo Jota dejó una huella imborrable. Hoy en día su muerte hace eco en Colombia por su amistad con el guajiro.