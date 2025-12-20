¿Por qué la Superliga entre Junior y Santa Fe ya no terminará en Barranquilla?

La Superliga del fútbol colombiano entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe tendrá un cambio significativo en su logística, luego de que las sedes para la disputa de la serie fueran modificadas de mutuo acuerdo entre ambos clubes.

Aunque inicialmente estaba previsto que el título se definiera en Barranquilla el 21 de enero, la planificación dio un giro y ahora el duelo definitivo se jugará en Bogotá, una decisión que responde a razones operativas y de infraestructura.

El ajuste altera el orden original establecido por la reclasificación, en la que Junior había terminado por encima de Santa Fe y, por lo tanto, tenía el derecho deportivo de cerrar la serie como local. Sin embargo, el club barranquillero optó por priorizar el uso de su estadio habitual y solicitó formalmente el cambio.

El Metropolitano, clave en la decisión del Junior

La principal razón del movimiento tiene que ver con el inicio de las remodelaciones del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, previstas para los primeros días de enero. Estas obras impedirán que el escenario esté disponible para el 21 de ese mes, fecha en la que originalmente estaba programado el partido de vuelta de la Superliga.

Ante este panorama, fue el propio Junior quien pidió a Santa Fe invertir las localías, entendiendo que no podría contar con su casa para un compromiso de tal magnitud. La dirigencia del club barranquillero consideró que jugar en otro estadio no era una alternativa viable, por lo que se optó por una solución consensuada.

Como consecuencia, la serie comenzará en Barranquilla el 15 de enero, mientras que el partido decisivo se disputará en Bogotá el 21, manteniendo así el calendario general del torneo, pero con sedes modificadas.

Acuerdo entre clubes y respaldo dirigencial

La decisión fue tomada en un ambiente de diálogo entre ambas instituciones y recibió el respaldo de las directivas. Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, explicó públicamente los motivos que llevaron al club a ceder la localía para el juego definitivo, resaltando el sacrificio asumido en beneficio de la planificación.

“Sí, nosotros vamos a ceder porque si no, nos tocaba el 21. Vamos a jugar el 15, primero nosotros en casa y después de visitante. Si se jugaba el 21 en Barranquilla, no se alcanzaba ya a utilizar el Metropolitano. Nos hemos sacrificado en ese sentido para aprovechar nuestro estadio habitual”, señaló el directivo.

De esta manera, Junior y Santa Fe se preparan para disputar un nuevo capítulo de la Superliga, ahora con un contexto distinto al inicialmente proyectado. El cambio de sedes no solo modifica la estrategia deportiva, sino que añade un nuevo componente a una serie que promete intensidad, expectativa y un alto interés por parte de las aficiones de ambos clubes.