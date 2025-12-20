Linda Caicedo no para: zurdazo y golazo al ángulo para la victoria del Real Madrid

Linda Caicedo continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol femenino internacional. Este 20 de diciembre, la atacante colombiana volvió a ser determinante con el Real Madrid, al firmar un doblete en la victoria frente al Espanyol, resultado que le permitió al conjunto blanco sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Reina, instancia que se disputará entre el 3 y el 5 de febrero.

El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, escenario en el que el Real Madrid mostró superioridad desde los primeros minutos y encontró en la velocidad, el desequilibrio y la contundencia de Caicedo una de sus principales armas ofensivas. La colombiana fue protagonista absoluta de una noche que volvió a poner su nombre en lo más alto del partido.

Un gol de antología para abrir el camino

El marcador se abrió temprano gracias a una acción individual de enorme calidad por parte de Linda Caicedo. Al minuto 12, la futbolista sacó un zurdazo repentino, sin dar opción de reacción a la defensa rival, y colgó el balón en el ángulo superior derecho de la portería defendida por la arquera del Espanyol. Fue un tanto de altísimo calibre técnico, de esos que marcan la diferencia y levantan aplausos incluso en campos ajenos.

Ese gol no solo adelantó al Real Madrid en el marcador, sino que reafirmó la confianza de la colombiana, quien se mostró incisiva, participativa y siempre dispuesta a encarar. Antes del descanso, el conjunto merengue amplió la ventaja con un potente derechazo de Iris Ashley al minuto 44, cerrando una primera parte de dominio claro.

Doblete y clasificación sellada en la segunda parte

En el complemento, el Real Madrid mantuvo la intensidad y rápidamente sentenció el compromiso. Al 53’, Linda Caicedo volvió a aparecer en el área para firmar su doblete, confirmando una actuación redonda y su gran momento deportivo. Apenas tres minutos después, al 56’, la canterana blanca anotó el cuarto tanto, dejando sin opciones de reacción al Espanyol.

Con este resultado, el equipo madrileño aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa de la Reina, reafirmando sus aspiraciones en el torneo. Para Caicedo, la noche significó algo más que dos goles: fue una nueva demostración de su crecimiento, madurez y capacidad para brillar en escenarios exigentes.

La colombiana sigue sumando actuaciones decisivas con el Real Madrid, consolidándose como una pieza clave en el frente de ataque y como una de las referentes del fútbol femenino latinoamericano en Europa. Su doblete ante el Espanyol no solo selló una clasificación, sino que dejó una imagen de talento puro que sigue dando de qué hablar.