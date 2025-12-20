CANAL RCN
Colombia Video

Así se realiza la maniobra de sobrevuelo de helicóptero en el ARC Simón Bolívar

El ARC Simón Bolívar despliega maniobras aéreas en medio del océano Pacífico para fortalecer la destreza de sus pilotos y técnicos.

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
04:44 p. m.
El buque ARC Simón Bolívar continúa su recorrido a la Antártida. Las operaciones aéreas desde la cubierta del buque constituyen un componente esencial del entrenamiento continuo durante la travesía, esta vez la misión además de navegar, es mirar desde arriba.

El proceso operativo comienza mucho antes del despegue. En la sala de juntas se realiza la reunión pre vuelo, donde se revisa meticulosamente cada detalle de la maniobra. Posteriormente viene la transferencia, una operación que requiere sacar el helicóptero del hangar hacia la cubierta de vuelo.

Esta fase, aunque pueda parecer sencilla, nunca lo es. Más de una decena de manos se sincronizan siguiendo las indicaciones precisas de las voces de mando. El helicóptero es transportado cuidadosamente hacia la plataforma, donde comienza el despliegue del rotor principal. Las dos palas del yugo superior se extienden con herramientas especializadas diseñadas para sujetar las palas durante el procedimiento.

Una vez sobre la cubierta, los ingenieros se alinean alrededor de la aeronave bajo la vigilancia de tripulantes que actúan como bomberos, preparados para responder ante cualquier chispa o señal de alerta. Las palas comienzan a girar y el helicóptero 229 solicita autorización para iniciar su vuelo.

"Hace parte de un entrenamiento continuado para toda la tripulación, es una maniobra que básicamente explicándolas son despegues y son despegues y aterrizajes en la plataforma de vuelo para mantener la proficiencia de los pilotos y de nosotros como técnicos al momento de hacer las tomas en las unidades de superficie". Las hacemos aproximadamente a una altura de 8 a 10 pies", explicó el sargento segundo Julián Nieto, técnico de vuelo de helicóptero ARC 229.

Desde el aire, el ARC Simón Bolívar es otra cosa, un pequeño gigante moviéndose entre la inmensidad. Desde arriba el océano parece infinito, el cielo más grande y el destino aún más cerca.

Al aterrizar, el proceso se invierte con la misma precisión. La transferencia se realiza nuevamente de forma lenta y cuidada, como si se guardara un tesoro.

"Los pilotos, los técnicos, tenemos que estar muy pendientes y en comunicación constante con la estación meteorológica del buque para verificar que las corriente del viento no vayan a afectar el aterrizaje o despegue de la aeronave", indicó el sargento primero Felipe Doncel, inspector técnico del helicóptero ARC 229.

Una vez completada la maniobra, el helicóptero regresa al hangar y el ARC Simón Bolívar continúa su navegación hacia la Antártida. Cada operación confirma que la expedición está mar cerca de su destino: el corazón del planeta.

