Jhonny Rivera canceló concierto por brutal pelea: 30 heridos en La Unión, Nariño

Lo que prometía ser una noche de fiesta en la feria de La Unión, Nariño, se convirtió en un escenario de caos y violencia.

El concierto de Jhonny Rivera, el esperado plato fuerte de la celebración, se vio interrumpido por una brutal pelea en concierto que dejó un saldo de más de 30 personas heridas y obligó a la cancelación del evento.

La riña, que estalló en una de las tribunas del estadio Mariscal Sucre, rápidamente se propagó por distintas zonas del recinto, generando pánico entre los asistentes y obligando al cantante a abandonar el escenario.

Jhonny Rivera se pronunció tras pelea en concierto en La Unión, Nariño

Según relataron testigos, la trifulca se desató por una disputa entre un grupo de personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol, quienes comenzaron a lanzarse botellas y otros objetos.

La violencia escaló a tal punto que Jhonny Rivera, quien se encontraba en plena presentación, tuvo que parar de cantar y pedir a la gente que se calmara. "Yo veo que botella va, botella viene, eso era una batalla campal de botellas, fue una cosa impresionante", relató el artista en sus redes sociales.

Concierto de Jhonny Rivera en Nariño resultó en brutal pelea

A pesar de los intentos del personal de seguridad y de los organizadores por contener el altercado, la situación se salió de control.

El cantante, visiblemente afectado, aseguró que la violencia no paraba, y que en un momento de la noche, empezó a ver heridos.

Yo tenía la intención de decir no esto se aplaca. Les dije por el micrófono, mi gente yo quiero cantar, yo quería terminar, pero eso no paraba y empecé a ver heridos, dijo Rivera, quien lamentó que el show se cancelara a 40 minutos de terminar.

La brutal pelea en concierto de Jhonny Rivera empaña la imagen de un evento que había convocado a entre 12 mil y 15 mil personas y que se esperaba con gran entusiasmo.

Los heridos, que fueron atendidos por personal de salud en el lugar, se recuperan de sus lesiones, mientras las autoridades investigan los hechos para determinar las responsabilidades.