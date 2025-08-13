CANAL RCN
Tendencias

Jhonny Rivera canceló concierto por brutal pelea: 30 heridos en La Unión, Nariño

El caos se apoderó del concierto de Jhonny Rivera, convirtiendo el escenario en una zona de guerra en La Unión, Nariño.

Jhonny Rivera brutal pelea en su concierto.
Fotos: capturas de pantalla redes sociales-IG Jhonny Rivera

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
09:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que prometía ser una noche de fiesta en la feria de La Unión, Nariño, se convirtió en un escenario de caos y violencia.

El concierto de Jhonny Rivera, el esperado plato fuerte de la celebración, se vio interrumpido por una brutal pelea en concierto que dejó un saldo de más de 30 personas heridas y obligó a la cancelación del evento.

Jhonny Rivera pidió matrimonio en pleno concierto y así reaccionó su novia: en video
RELACIONADO

Jhonny Rivera pidió matrimonio en pleno concierto y así reaccionó su novia: en video

La riña, que estalló en una de las tribunas del estadio Mariscal Sucre, rápidamente se propagó por distintas zonas del recinto, generando pánico entre los asistentes y obligando al cantante a abandonar el escenario.

Jhonny Rivera se pronunció tras pelea en concierto en La Unión, Nariño

Según relataron testigos, la trifulca se desató por una disputa entre un grupo de personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol, quienes comenzaron a lanzarse botellas y otros objetos.

El emotivo gesto que tuvo Jhonny Rivera con una niña fan en plena carretera: video
RELACIONADO

El emotivo gesto que tuvo Jhonny Rivera con una niña fan en plena carretera: video

La violencia escaló a tal punto que Jhonny Rivera, quien se encontraba en plena presentación, tuvo que parar de cantar y pedir a la gente que se calmara. "Yo veo que botella va, botella viene, eso era una batalla campal de botellas, fue una cosa impresionante", relató el artista en sus redes sociales.

Concierto de Jhonny Rivera en Nariño resultó en brutal pelea

A pesar de los intentos del personal de seguridad y de los organizadores por contener el altercado, la situación se salió de control.

El cantante, visiblemente afectado, aseguró que la violencia no paraba, y que en un momento de la noche, empezó a ver heridos.

Yo tenía la intención de decir no esto se aplaca. Les dije por el micrófono, mi gente yo quiero cantar, yo quería terminar, pero eso no paraba y empecé a ver heridos, dijo Rivera, quien lamentó que el show se cancelara a 40 minutos de terminar.

La brutal pelea en concierto de Jhonny Rivera empaña la imagen de un evento que había convocado a entre 12 mil y 15 mil personas y que se esperaba con gran entusiasmo.

Jhonny Rivera confesó cómo inició su romance con Jenny López: “¿Qué vamos a apostar?”
RELACIONADO

Jhonny Rivera confesó cómo inició su romance con Jenny López: “¿Qué vamos a apostar?”

Los heridos, que fueron atendidos por personal de salud en el lugar, se recuperan de sus lesiones, mientras las autoridades investigan los hechos para determinar las responsabilidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

“Soy la que menos le agrada”: Michelle rompe el silencio sobre su disgusto con Valentina en MasterChef

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 13 de agosto de 2025

Viral

Penélope Cruz sorprende al ser la invitada de lujo en concierto de Bad Bunny

Otras Noticias

Miguel Uribe

“Hoy llevo a mis hijos a enterrar a su papá”: el sentido mensaje de María Claudia Tarazona

A través de su cuenta oficial en Instagram, María Claudia publicó un sentido mensaje por el entierro de su esposo, Miguel Uribe.

Enfermedades

Schistosoma mansoni: el gusano parasitario que entra al cuerpo de manera silenciosa

La infección parasitaria es causada por un gusano milimétrico que se encuentra principalmente en el agua dulce.

Dólar

Dólar en Colombia hoy 13 de agosto: volvió a caer y tocó su precio más bajo en días

Guatemala

Liberan a once guardias penitenciarios retenidos por pandilleros en Guatemala

Atlético Nacional

Videos| Brutal pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo por Copa Libertadores