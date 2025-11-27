Limpieza en River Plate: Gallardo descartó a un colombiano para el 2026

Desde la prensa Argentina, confirmaron cuáles jugadores no continuarán en el plantel para la temporada 2026. La determinación, encabezada directamente por Marcelo Gallardo, sacudió al entorno del club y abrió un nuevo ciclo deportivo luego de una campaña marcada por la irregularidad.

Según el Diario Olé, Marcelo Gallardo citó personalmente a cada uno de los futbolistas involucrados para comunicarles que no seguirán en el proyecto.

Los encuentros, realizados en su oficina del centro de entrenamiento, se extendieron desde las primeras horas de la mañana y se caracterizaron por un tono directo y sin rodeos.

Aunque varios jugadores intuían que la decisión podía llegar, el anuncio igualmente generó impacto por los nombres que aparecen en la lista.

Futbolista colombiano no será tenido en cuenta por River Plate

Entre los futbolistas que no continuarán figuran referentes históricos y piezas que durante años fueron claves en la estructura del equipo.

El colombiano Miguel Ángel Borja, cuyo contrato finaliza en diciembre quedó por fuera de los planes del club. Según los reportes, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño sí serían considerados para el próximo ciclo y permanecerían en la institución.

Los nombres que marcan el fin de una era en River Plate

El listado que circuló en medios como Olé incluye a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Milton Casco, Borja y Federico Gattoni. Varios de ellos fueron protagonistas en conquistas memorables, especialmente en la recordada final de Madrid, pero la crítica sostenida de la hinchada y los resultados recientes aceleraron la reestructuración.

De acuerdo con versiones periodísticas, Gallardo priorizó la franqueza y mantuvo reuniones individuales para agradecer el aporte de cada jugador, sin entrar en detalles sobre su futuro profesional afuera del club. El entrenador asumió públicamente la responsabilidad por el mal año deportivo y adelantó que buscará un giro profundo para encaminar nuevamente al equipo.

Mientras River procesa las salidas, el equipo aún no tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026. Para clasificar, los dirigidos por Gallardo dependen de que Argentinos Juniors, Boca Juniors o Lanús se queden con el título del torneo clausura y liberen un cupo en la tabla anual.