CANAL RCN
Deportes

¿Miguel Ángel Borja será jugador de América de Cali? Desde el club respondieron a los rumores

El goleador cordobés termina contrato con River Plate y hay rumores alrededor de un posible regreso al fútbol colombiano.

Miguel Borja América de Cali
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
10:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se acerca el final de temporada en el fútbol colombiano y con ello, los rumores en el mercado de fichajes. América de Cali siempre es uno de los equipos que más nombres mueven en esta época del año, razón por la cual protagonizan las principales noticias sobre posibles refuerzos.

El jugador de América que terminaría en Santa Fe: ¿Trueque por Harold Santiago Mosquera?
RELACIONADO

El jugador de América que terminaría en Santa Fe: ¿Trueque por Harold Santiago Mosquera?

Durante noviembre, han sonado varios nombres alrededor del cuadro escarlata, pero uno de los que más ha llamado la atención es el de Miguel Ángel Borja, quien quedará como agente libre en diciembre, una vez se termine su contrato con River Plate.

¿Miguel Borja al América?

El delantero cordobés tiene varias ofertas de cara a 2026 y se reportó que hay equipos en Colombia interesados. De hecho, Óscar Ignacio Martán, presidente de Inter de Palmira, equipo que está al tanto de la situación del jugador, informó en diálogo con 'Zona Libre de Humo' que América se podría acercar a las cifras que están pidiendo.

Miguel Ángel Borja hace historia con River Plate: gol y récord en la Liga Argentina
RELACIONADO

Miguel Ángel Borja hace historia con River Plate: gol y récord en la Liga Argentina

Sin embargo, resaltó que el cuadro escarlata debería hacer un esfuerzo económico importante, pues las cosas están adelantadas para que el jugador termine en el fútbol mexicano. Reportes de prensa señalan que hay confianza en llegar a un acuerdo.

Respuesta de América de Cali por Miguel Borja

El periodista Alexis Rodríguez de Win Sports consultó por la situación de Borja y recibió respuesta desde las directivas de América de Cali. Según su versión, le indicaron que era un jugador muy costoso y también calificaron el rumor como una "mentira".

Adicionalmente, señaló que en Junior de Barranquilla le informaron que no hay nada con este jugador. En cuanto al posible paso a México, hay sondeos de dos clubes, pero todavía no hay nada concreto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Kevin Mier

Revelaron video inédito de la grave lesión de Kevin Mier con el que defienden al agresor

Liga BetPlay

Arde la pelea por ser cabeza de grupo: este es el pronóstico de la inteligencia artificial

Selección Colombia

Colombia vs. Francia, dieciseisavos del Mundial sub-17: fecha, hora y canal para ver

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

¡Hubo conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el más reciente eliminado

Los chefs tomaron una nueva decisión y quedó definido el top 6 de MasterChef Celebrity Colombia. Estos son los detalles.

Superintendencia de Transporte

SuperTransporte ordenó a Wingo corregir información para pasajeros con discapacidad

La medida administrativa surge tras un incidente ocurrido el pasado 1 de octubre en el aeropuerto El Dorado y que involucró a tres mujeres de talla baja y usuarias de silla de ruedas.

Visa

Personas con afecciones de salud tendrían más difícil conseguir la visa de turismo y residencia en los EE. UU. Obesidad y diabetes en la lista

Finanzas personales

Colombianos podrán abrir cuentas y CDT en dólares con reconocido banco: esto debe saber

Cuidado personal

Riesgos de la luz azul en los ojos: así podría proteger su vista del daño