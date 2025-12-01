¿Miguel Ángel Borja será jugador de América de Cali? Desde el club respondieron a los rumores

Se acerca el final de temporada en el fútbol colombiano y con ello, los rumores en el mercado de fichajes. América de Cali siempre es uno de los equipos que más nombres mueven en esta época del año, razón por la cual protagonizan las principales noticias sobre posibles refuerzos.

Durante noviembre, han sonado varios nombres alrededor del cuadro escarlata, pero uno de los que más ha llamado la atención es el de Miguel Ángel Borja, quien quedará como agente libre en diciembre, una vez se termine su contrato con River Plate.

¿Miguel Borja al América?

El delantero cordobés tiene varias ofertas de cara a 2026 y se reportó que hay equipos en Colombia interesados. De hecho, Óscar Ignacio Martán, presidente de Inter de Palmira, equipo que está al tanto de la situación del jugador, informó en diálogo con 'Zona Libre de Humo' que América se podría acercar a las cifras que están pidiendo.

Sin embargo, resaltó que el cuadro escarlata debería hacer un esfuerzo económico importante, pues las cosas están adelantadas para que el jugador termine en el fútbol mexicano. Reportes de prensa señalan que hay confianza en llegar a un acuerdo.

Respuesta de América de Cali por Miguel Borja

El periodista Alexis Rodríguez de Win Sports consultó por la situación de Borja y recibió respuesta desde las directivas de América de Cali. Según su versión, le indicaron que era un jugador muy costoso y también calificaron el rumor como una "mentira".

Adicionalmente, señaló que en Junior de Barranquilla le informaron que no hay nada con este jugador. En cuanto al posible paso a México, hay sondeos de dos clubes, pero todavía no hay nada concreto.