Conmovedor: revelaron cómo fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, la emblemática figura del fútbol argentino que se destacó como futbolista de Estudiantes y de la Selección y, posteriormente, marcó una historia imborrable como director técnico de clubes como Lanús, Universidad de Chile, Rosario Central, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Boca Juniors, falleció el pasado 8 de octubre de 2025.

Desde el 2017, cuando era el director técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo batalló contra un cáncer de próstata. Sin embargo, en el último tiempo su salud se deterioró notablemente y, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, no pudo recuperarse.

Miguel Ángel Russo no había podido estar presente en los últimos partidos de Boca Juniors debido a su estado de salud y se encontraba hospitalizado en su casa con un pronóstico reservado.

Y, en medio de esa coyuntura, el miércoles, en horas de la tarde, su entorno cercano y Boca Juniors confirmaron el deceso.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor", escribió el equipo argentino en las redes sociales.

Fue así como las honras fúnebres iniciaron este 9 de octubre de 2025, en La Bombonera, y se realizarán hasta el viernes.

A ese último adiós de Miguel Ángel Russo no solo han asistido los familiares, amigos y jugadores de Boca Juniors, sino que también integrantes e hinchas de otros equipos como Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, River Plate, entre otros.

Por lo tanto, Gonzalo Belloso, el presidente de Rosario Central, reveló que estuvo al lado de Miguel Russo en sus últimos instantes de vida y que su partida fue casi celestial. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió?

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo

Gonzalo Belloso, el presidente de Rosario Central, aseguró que la esposa de Miguel Ángel Russo buscó a un padre religioso y que el emblemático director técnico murió después de que terminó de rezarse una oración.

"Nosotros sabíamos que estaba mal, vinimos a su casa y nos quedamos en un hotel para estar a disposición de su señora y de sus hijos. En el momento final, su mujer necesitaba un padre, llamamos a la AFA y a la hora lo tuvimos", comenzó relatando el presidente de Rosario Central.

"Le dio una bendición, estuvimos todos rodeándolo, el cura dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo y, cuando se terminó de rezar el 'padre nuestro', falleció Miguel. Una cosa única e increíble", agregó.

Además, Gonzalo Belloso hizo énfasis en que reveló esos últimos momentos debido a que la hija de Miguel Ángel Russo quiso contarlo.

Este fue el mensaje con el que Millonarios le dio el último adiós a Miguel Ángel Russo tras su muerte

Millonarios se mostró muy afectado por la muerte de Miguel Ángel Russo y le envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.

"Millonarios, su presidente Enrique Camacho, Gustavo Serpa, la junta directiva, el equipo profesional y el cuerpo de apoyo y administrativo, lamentan profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo, amigo cerca y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos", precisó el club 'albiazul'.