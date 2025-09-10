CANAL RCN
Deportes

La última petición que hizo Miguel Ángel Russo antes de morir que conmueve al mundo del fútbol

Antes de morir, Miguel Ángel Russo hizo una emotiva petición que refleja su amor eterno por el fútbol y por Boca Juniors.

Miguel Ángel Russo
Foto: Boca Juniors

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
08:01 a. m.
El fútbol sudamericano llora la partida de Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos más queridos y respetados del continente.

El argentino falleció el miércoles 8 de octubre de 2025, dejando un legado imborrable en clubes como Boca Juniors, Rosario Central y Millonarios, donde alcanzó la gloria con títulos que aún viven en la memoria de los hinchas.

Sin embargo, más allá de los trofeos, una historia profundamente humana conmueve hoy al mundo del deporte por la última petición que Russo hizo antes de morir, un gesto que refleja su amor inquebrantable por el fútbol y su pasión eterna por Boca Juniors.

Miguel Ángel Russo pidió vestir la camiseta de Boca Juniors en sus últimos días

De acuerdo con TyC Sports, el experimentado entrenador, que luchaba contra un delicado estado de salud, pidió a su familia que lo vistieran con la ropa de Boca Juniors en sus últimos días.

“Russo pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca y trasladaron el cuerpo vestido de Boca”, reveló el medio argentino en un emotivo despacho televisivo.

Quienes lo conocieron aseguran que Miguel Ángel Russo vivía el fútbol de una forma apasionada y sincera. Aun en medio de su enfermedad, se mantenía atento a los entrenamientos y partidos de su equipo.

Russo y un legado imborrable en el fútbol sudamericano

A lo largo de su carrera, Russo dirigió a siete equipos en el exterior, entre ellos Millonarios (Colombia), donde fue campeón del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, ganándose el cariño de toda la afición embajadora.

En Argentina, logró títulos con Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central y especialmente Boca Juniors, donde conquistó la Copa Libertadores de 2007, goleando 5-0 en el global a Gremio, la mayor diferencia en una final del torneo.

Hoy, su nombre se pronuncia con respeto, no solo en Sudamérica, sino en el mundo entero. Clubes como Real Madrid, Barcelona, Bayer Múnich, entre otros... le han dado un adiós a "Miguelo".

