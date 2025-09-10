CANAL RCN
Deportes

Lionel Messi, Bayern Múnich, Real Madrid y el mundo del fútbol despiden a Miguel Russo

Clubes de diferentes lugares del mundo y grandes figuras del fútbol despidieron a Miguel Ángel Russo.

Messi
Foto: AFA

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
03:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol argentino y mundial se viste de luto tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles a los 69 años después de una larga y valiente lucha contra el cáncer de próstata y vejiga. El histórico entrenador argentino deja un legado imborrable en el deporte, tanto por su éxito en los banquillos como por su calidad humana y fortaleza para enfrentar la adversidad.

A lo largo de su carrera, Russo dirigió a equipos emblemáticos como Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Millonarios, Rosario Central y San Lorenzo, entre otros, siendo recordado especialmente por su título de Copa Libertadores 2007 con Boca, al lado de un joven Juan Román Riquelme, y por su campeonato de Liga y Superliga con Millonarios en Colombia en 2017 y 2018.

El desgarrador mensaje de Falcao a Miguel Ángel Russo: la despedida de un grande
RELACIONADO

El desgarrador mensaje de Falcao a Miguel Ángel Russo: la despedida de un grande

La noticia de su partida generó una ola de conmoción en todo el mundo futbolero, y las muestras de cariño no tardaron en llegar desde los rincones más diversos del planeta.

Messi y los grandes clubes del mundo se unen en el adiós a Russo

Entre los múltiples homenajes, uno de los más sentidos fue el de Lionel Messi, quien desde la concentración de la selección argentina en Estados Unidos envió un mensaje en sus redes sociales: “QEPD Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y todas las personas cercanas”. Además, la Albiceleste guardó un minuto de silencio antes de iniciar su entrenamiento del miércoles en señal de respeto y gratitud.

Por su parte, instituciones de renombre como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y River Plate también expresaron su pesar. River, eterno rival de Boca, destacó su “trayectoria ejemplar como jugador y entrenador”, mientras que Boca Juniors suspendió sus entrenamientos y pidió postergar el partido del fin de semana ante Barracas Central, decisión respaldada por la Liga Profesional Argentina.

"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras muerte de Miguel Russo
RELACIONADO

"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras muerte de Miguel Russo

El legado de Miguel Ángel Russo trasciende fronteras. Su pasión, serenidad y amor por el fútbol lo convirtieron en un referente eterno. Hoy, el balón deja de rodar por un instante para despedir a uno de los técnicos más queridos y respetados del continente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

"No queremos más 'gracias guerreros'": César Torres, DT de la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Fútbol internacional

VIDEO | Futbolista se rompe el cuello en pleno partido y su club teme a que quede discapacitado

Miguel Ángel Russo

Despedida a Miguel Ángel Russo: miles de hinchas se reúnen en La Bombonera en un multitudinario adiós

Otras Noticias

Artistas

ATENCIÓN: Mánager de B-King reveló quién es 'Mariano', el hombre que aparece en los chats de Regio Clown

En una entrevista con un pódcast, Juan Camilo Gallego reveló cuál era el rol de 'Mariano' y cuántas veces interactuaron con él en México.

Trabajo

Empresas están obligadas a cumplir con esta normativa a sus trabajadores: la ley los protege

En caso de incumplir con esta norma, las empresas se enfrentarán a duros castigos.

A lo que vinimos

Acuerdo entre Israel y Hamás marca un "cambio histórico" en las relaciones de Oriente Medio: Yoel Schvartz

Nueva York

Músico colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

OMS

OMS alerta sobre el aumento de cigarrillos electrónicos en los jóvenes