Lionel Messi, Bayern Múnich, Real Madrid y el mundo del fútbol despiden a Miguel Russo

El fútbol argentino y mundial se viste de luto tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles a los 69 años después de una larga y valiente lucha contra el cáncer de próstata y vejiga. El histórico entrenador argentino deja un legado imborrable en el deporte, tanto por su éxito en los banquillos como por su calidad humana y fortaleza para enfrentar la adversidad.

A lo largo de su carrera, Russo dirigió a equipos emblemáticos como Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Millonarios, Rosario Central y San Lorenzo, entre otros, siendo recordado especialmente por su título de Copa Libertadores 2007 con Boca, al lado de un joven Juan Román Riquelme, y por su campeonato de Liga y Superliga con Millonarios en Colombia en 2017 y 2018.

La noticia de su partida generó una ola de conmoción en todo el mundo futbolero, y las muestras de cariño no tardaron en llegar desde los rincones más diversos del planeta.

Messi y los grandes clubes del mundo se unen en el adiós a Russo

Entre los múltiples homenajes, uno de los más sentidos fue el de Lionel Messi, quien desde la concentración de la selección argentina en Estados Unidos envió un mensaje en sus redes sociales: “QEPD Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y todas las personas cercanas”. Además, la Albiceleste guardó un minuto de silencio antes de iniciar su entrenamiento del miércoles en señal de respeto y gratitud.

Por su parte, instituciones de renombre como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y River Plate también expresaron su pesar. River, eterno rival de Boca, destacó su “trayectoria ejemplar como jugador y entrenador”, mientras que Boca Juniors suspendió sus entrenamientos y pidió postergar el partido del fin de semana ante Barracas Central, decisión respaldada por la Liga Profesional Argentina.

El legado de Miguel Ángel Russo trasciende fronteras. Su pasión, serenidad y amor por el fútbol lo convirtieron en un referente eterno. Hoy, el balón deja de rodar por un instante para despedir a uno de los técnicos más queridos y respetados del continente.