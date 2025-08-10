Dolor profundo: este fue el sentido comunicado con el que Boca Juniors confirmó la muerte de Miguel Russo

El fútbol sudamericano se encuentra devastado debido a que una de sus grandes figuras murió este 8 de octubre de 2025.

Miguel Ángel Russo, el exfutbolista y director técnico que tuvo un paso destacado por Millonarios al ser campeón de una Liga vs. Independiente Santa Fe (en 2017) y una Superliga vs. Atlético Nacional (en 2018), se encontraba en hospitalización domiciliaria con un pronóstico reservado.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos propios y de los constantes monitoreos de sus especialistas, el director técnico de Boca Juniors se quedó sin signos vitales tras batallar durante años contra el cáncer.

Cuando Miguel Ángel Russo era el director técnico de Millonarios, exactamente en el 2017, fue diagnosticado con cáncer de próstata y, desde ese entonces, a pesar de que siguió dirigiendo a clubes como Cerro Porteño, Rosario Central, San Lorenzo y Boca Juniors, tuvo que estar bajo estrictos tratamientos médicos.

Este fue el sentido comunicado con el que Boca Juniors confirmó la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors se pronunció en sus redes sociales y le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", se comenzó planteando en el comunicado.

"Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", concluyó Boca Juniors.

Rosario Central, club en el que Miguel Ángel Russo también fue ídolo, se pronunció tras su muerte

Aparte de Boca Juniors, Rosario Central, el club que Miguel Ángel Russo dirigió en al menos cinco oportunidades y con el que fue campeón de una Primera B Nacional y una Copa de la Liga, envió un emotivo mensaje tras la muerte.

"Un guerrero de la vida, un guerrero de Central", fueron las palabras exactas.