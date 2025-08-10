CANAL RCN
Deportes

Luto en el fútbol sudamericano: murió Miguel Ángel Russo, de 69 años

Miguel Ángel Russo, técnico recordado por su paso por Millonarios, falleció en la tarde de este miércoles 8 de octubre.

Foto:. AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol argentino y sudamericano está de luto. Este miércoles 8 de octubre, se confirmó el fallecimiento del técnico Miguel Ángel Russo, a los 69 años, luego de una larga y valiente lucha contra el cáncer de próstata y vejiga que padecía desde 2017. La noticia fue confirmada por diversos medios en Argentina y posteriormente ratificada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que emitió un emotivo comunicado lamentando su partida:

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

"Todo se cura con amor": así fue el recordado paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios
RELACIONADO

"Todo se cura con amor": así fue el recordado paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios

Russo fue más que un entrenador; fue un referente del respeto, la templanza y la pasión por el fútbol. Su carrera estuvo marcada por una extensa trayectoria en clubes de su país y del continente, siempre dejando huella por su estilo sereno, su liderazgo humano y su gran capacidad para formar grupos sólidos.

Su legado en Colombia y el cariño eterno de los hinchas de Millonarios

En Colombia, Miguel Ángel Russo es recordado con especial afecto por su paso al frente de Millonarios, club con el que escribió una de las páginas más memorables de su historia reciente. En 2017, llevó al conjunto albiazul a conquistar la Liga frente a Santa Fe y, posteriormente, la Superliga frente a Atlético Nacional, los dos clásicos más importantes para el equipo capitalino. Su figura quedó inmortalizada entre los hinchas como símbolo de trabajo, humildad y compromiso.

En las últimas semanas, su estado de salud había empeorado y permanecía hospitalizado en una clínica de Buenos Aires. A pesar de los esfuerzos médicos y su fortaleza habitual, Russo no logró superar las complicaciones derivadas de su enfermedad.

Miguel Ángel Russo con “pronóstico reservado”, según informó Boca Juniors
RELACIONADO

Miguel Ángel Russo con “pronóstico reservado”, según informó Boca Juniors

El mundo del fútbol ha reaccionado con mensajes de admiración y pesar, recordando al hombre que dedicó su vida al deporte con una pasión inquebrantable. Miguel Ángel Russo deja un legado imborrable: el del entrenador que nunca dejó de luchar, dentro y fuera del campo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

"Todo se cura con amor": así fue el recordado paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios

Selección Colombia

¿Por qué Jhon Arias y otros jugadores titulares no fueron convocados? Néstor Lorenzo lo explicó

Selección Colombia

Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: ¿cuándo y a qué hora es?

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Sellan montallantas en Suba señalado de integrar red de ‘pinchallantas’ en Bogotá

Fue suspendido tras denuncias de cobros excesivos y por ocupar indebidamente el espacio público.

Nicolás Maduro

Venezuela pone en marcha despliegue militar en regiones del Caribe: ¿Respuesta a Estados Unidos?

Así lo anunció Nicolás Maduro. El despliegue fue bautizado como Independencia 200.

Comercio

Dan última oportunidad a reconocida cadena en Colombia para que no quiebre: esto se sabe

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional