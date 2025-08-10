Luto en el fútbol sudamericano: murió Miguel Ángel Russo, de 69 años

El fútbol argentino y sudamericano está de luto. Este miércoles 8 de octubre, se confirmó el fallecimiento del técnico Miguel Ángel Russo, a los 69 años, luego de una larga y valiente lucha contra el cáncer de próstata y vejiga que padecía desde 2017. La noticia fue confirmada por diversos medios en Argentina y posteriormente ratificada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que emitió un emotivo comunicado lamentando su partida:

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

Russo fue más que un entrenador; fue un referente del respeto, la templanza y la pasión por el fútbol. Su carrera estuvo marcada por una extensa trayectoria en clubes de su país y del continente, siempre dejando huella por su estilo sereno, su liderazgo humano y su gran capacidad para formar grupos sólidos.

Su legado en Colombia y el cariño eterno de los hinchas de Millonarios

En Colombia, Miguel Ángel Russo es recordado con especial afecto por su paso al frente de Millonarios, club con el que escribió una de las páginas más memorables de su historia reciente. En 2017, llevó al conjunto albiazul a conquistar la Liga frente a Santa Fe y, posteriormente, la Superliga frente a Atlético Nacional, los dos clásicos más importantes para el equipo capitalino. Su figura quedó inmortalizada entre los hinchas como símbolo de trabajo, humildad y compromiso.

En las últimas semanas, su estado de salud había empeorado y permanecía hospitalizado en una clínica de Buenos Aires. A pesar de los esfuerzos médicos y su fortaleza habitual, Russo no logró superar las complicaciones derivadas de su enfermedad.

El mundo del fútbol ha reaccionado con mensajes de admiración y pesar, recordando al hombre que dedicó su vida al deporte con una pasión inquebrantable. Miguel Ángel Russo deja un legado imborrable: el del entrenador que nunca dejó de luchar, dentro y fuera del campo.