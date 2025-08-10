"Todo se cura con amor": así fue el recordado paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios

El fútbol colombiano despide hoy a Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que supo ser campeón con Millonarios FC. Su fallecimiento, confirmado este 8 de octubre de 2025, genera una profunda conmoción entre los hinchas embajadores, quienes recuerdan al técnico que devolvió la grandeza al club capitalino tras años de frustraciones.

Su legado en Bogotá va más allá de los títulos: representa liderazgo, carácter y una conexión humana que trascendió el campo de juego.

Russo y el resurgir azul: los títulos que definieron su era

Russo asumió como entrenador de Millonarios a principios de 2017, en reemplazo de Diego Cocca, con el desafío de reconstruir un equipo en busca de identidad. En menos de un año, logró uno de los resultados más recordados en la hinchada.

Su trabajo dio frutos rápidamente. En diciembre de 2017, Millonarios conquistó la Liga Águila 2017-II, venciendo en una recordada final al rival de patio, Independiente Santa Fe, con marcador global de 3-2. Ese título, el número 15 en la historia del club, rompió una sequía de cuatro años y devolvió el orgullo a la hinchada azul.

En febrero de 2018, el equipo volvió a celebrar: Russo llevó a los embajadores a ganar la Superliga de Colombia, superando a Atlético Nacional en Medellín y consolidando así un bicampeonato inolvidable. Sin embargo, este título fue bajo el mando de Hugo Gottardi como técnico interino, pues el entrenador enfrentaba graves problemas de salud.

Una lucha personal que unió a todo Millonarios

El compromiso de Russo fue un testimonio de fe y aprecio por la vida, incluso para su equipo médico. El técnico dirigió la final de la Liga a pesar de haberse dado quimioterapia solo dos días antes. Esta lucha contra el cáncer Russo ejemplificó la fortaleza humana:

Diagnóstico: Cáncer de vejiga y pequeño tumor en la próstata.

Compromiso: Continuó dirigiendo, combinando quimioterapia con la dirección técnica.

Reconocimiento: Su médico personal lo citó como una "lección de coraje".

Posteriormente, una complicación con una bacteria intrahospitalaria agravó su estado de salud, obligándolo a ausentarse temporalmente en 2018. Cuando regresó, dejó una frase que marcó sus últimos años de vida: "Todo se cura con amor".

El retorno del técnico en abril de 2018 no pudo replicar la gloria anterior. El equipo tuvo un rendimiento irregular, resultando en eliminaciones tempranas en la Copa Libertadores, Sudamericana y Copa Colombia.

El ciclo finalizó en noviembre de 2018 por mutuo acuerdo, con el equipo sin posibilidades de clasificar en el torneo local. A pesar del difícil cierre deportivo, la afición siempre le profesó un profundo respeto y cariño, valorando el esfuerzo y la resiliencia demostrada. El legado de Miguel Ángel Russo en Millonarios es el de un campeón de fútbol y, sobre todo, un campeón de la vida.