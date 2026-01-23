Miguel Borja tiene nuevo equipo tras desistir de firmar con Cruz Azul: ya es oficial

Este 23 de enero, Miguel Ángel Borja confirmó a través de sus redes sociales que no firmaría su contrato con Cruz Azul de México, a pesar de tener acordadas las condiciones desde hace varias semanas, tras quedar como agente libre una vez terminó su contrato con River Plate.

El delantero le explicó a los hinchas del equipo cementero que la liberación de cupos para jugadores extranjeros "se extendió más de los esperado" y por esta razón decidió buscar las otras opciones que tenía sobre la mesa para jugar en este 2026.

El nuevo equipo de Miguel Ángel Borja

Tras semanas se espera, sumado a los rumores que aparecieron alrededor de una posible llegada a Boca Juniors, el goleador cordobés tomó rumbo hacia un fútbol más exótico y jugará en este nuevo año en la liga de Emiratos Árabes Unidos.

Fue presentado oficialmente por Al-Wasl, apareciendo en la foto junto al histórico exjugador francés Eric Abidal, quien ocupa el cargo de director deportivo de esta institución. De entrada, no se dieron detalles oficiales con relación al tiempo de su nuevo contrato.

La carrera de Miguel Ángel Borja

Borja debutó como profesional en Deportivo Cali, jugando un solo partido en Copa Colombia ante Pacífico FC, pero sus primeros destellos fueron en Cúcuta Deportivo, actuando en varios compromisos. Pasó por Cortuluá, La Equidad, hasta que tuvo su primera experiencia internacional.

Jugó en el Livorno de Italia y algunos meses más tarde aterrizó en Argentina jugando con Olimpo en la segunda división. Regresó a Colombia para jugar con Independiente Santa Fe, donde ganó la Copa Sudamericana.

Destacó 6 meses en Cortuluá, marcando 19 goles en la Liga, por lo que fue fichado por Atlético Nacional, siendo clave en el título de Copa Libertadores 2016. Pasó por Palmeiras, Junior, Gremio y finalmente, River Plate, marcando muchos goles y convirtiéndose en el máximo goleador colombiano en la historia de la Libertadores.