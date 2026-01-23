CANAL RCN
Deportes

Miguel Borja tiene nuevo equipo tras desistir de firmar con Cruz Azul: ya es oficial

El delantero fue presentado oficialmente por su nuevo club, tras semanas se especulación sobre su posible llegada al fútbol de México.

Miguel Borja Selección Colombia
FOTO: Miguel Borja - IG

Noticias RCN

enero 23 de 2026
03:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 23 de enero, Miguel Ángel Borja confirmó a través de sus redes sociales que no firmaría su contrato con Cruz Azul de México, a pesar de tener acordadas las condiciones desde hace varias semanas, tras quedar como agente libre una vez terminó su contrato con River Plate.

“Estamos listos”: nuevo pronunciamiento de Millonarios en busca de James Rodríguez
RELACIONADO

“Estamos listos”: nuevo pronunciamiento de Millonarios en busca de James Rodríguez

El delantero le explicó a los hinchas del equipo cementero que la liberación de cupos para jugadores extranjeros "se extendió más de los esperado" y por esta razón decidió buscar las otras opciones que tenía sobre la mesa para jugar en este 2026.

El nuevo equipo de Miguel Ángel Borja

Tras semanas se espera, sumado a los rumores que aparecieron alrededor de una posible llegada a Boca Juniors, el goleador cordobés tomó rumbo hacia un fútbol más exótico y jugará en este nuevo año en la liga de Emiratos Árabes Unidos.

Fue presentado oficialmente por Al-Wasl, apareciendo en la foto junto al histórico exjugador francés Eric Abidal, quien ocupa el cargo de director deportivo de esta institución. De entrada, no se dieron detalles oficiales con relación al tiempo de su nuevo contrato.

La carrera de Miguel Ángel Borja

Borja debutó como profesional en Deportivo Cali, jugando un solo partido en Copa Colombia ante Pacífico FC, pero sus primeros destellos fueron en Cúcuta Deportivo, actuando en varios compromisos. Pasó por Cortuluá, La Equidad, hasta que tuvo su primera experiencia internacional.

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto
RELACIONADO

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto

Jugó en el Livorno de Italia y algunos meses más tarde aterrizó en Argentina jugando con Olimpo en la segunda división. Regresó a Colombia para jugar con Independiente Santa Fe, donde ganó la Copa Sudamericana.

Destacó 6 meses en Cortuluá, marcando 19 goles en la Liga, por lo que fue fichado por Atlético Nacional, siendo clave en el título de Copa Libertadores 2016. Pasó por Palmeiras, Junior, Gremio y finalmente, River Plate, marcando muchos goles y convirtiéndose en el máximo goleador colombiano en la historia de la Libertadores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

“Estamos listos”: nuevo pronunciamiento de Millonarios en busca de James Rodríguez

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto

Atlético Nacional

Partido de Atlético Nacional en Liga BetPlay se tuvo que reprogramar por conciertos de Bad Bunny

Otras Noticias

Estados Unidos

¡Doloroso! Habló la familia del niño ecuatoriano de cinco años que fue arrestado por ICE

El pequeño fue detenido por los agentes de ICE cuando volvía del colegio. Su papá también está arrestado.

Medellín

De $1,5 millones a $166 millones: controversia por costo de alojamiento durante conciertos de Bad Bunny

El gremio hotelero atribuyó los precios excesivos a una supuesta estrategia de los arrendadores para bloquear el calendario.

IDU

El IDU busca personal para varios proyectos en Bogotá: requisitos y cómo aplicar a las vacantes

La casa de los famosos

“Me ha dolido lo que ha pasado”: Alejandro Estrada le aclara a Yuli Ruiz que no quiere una relación

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla