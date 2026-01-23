“Estamos listos”: nuevo pronunciamiento de Millonarios en busca de James Rodríguez

El nombre de James Rodríguez vuelve a sacudir el panorama del fútbol profesional colombiano y, en esta ocasión, el rumor que lo vincula con Millonarios empieza a tomar un tono distinto. Aunque se trata de una operación compleja y sin precedentes en la historia reciente del FPC, desde el entorno del club capitalino ya no se habla solo de un sueño lejano, sino de una posibilidad que, al menos, está siendo contemplada con seriedad.

El mediocampista cucuteño, capitán de la selección Colombia, continúa definiendo su futuro deportivo y su situación contractual ha reabierto la ilusión de los hinchas ‘embajadores’. La opción de verlo vestir la camiseta azul, además, tendría un componente simbólico enorme: el reencuentro con Radamel Falcao García, su gran amigo y compañero de mil batallas en la Tricolor, en lo que sería uno de los vestuarios más históricos que haya tenido el fútbol colombiano.

Gustavo Serpa abrió la puerta a una negociación histórica

En las últimas horas, el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, se refirió al tema y dejó una declaración que encendió la ilusión de la afición. El directivo fue claro al señalar que, si existe interés real por parte del jugador, el club está preparado para sentarse a dialogar y evaluar una posible negociación.

“Si a James le interesa, estamos listos”, afirmó Serpa, en declaraciones que fueron difundidas por el periodista César Augusto Londoño. Aunque no se habló de cifras ni de plazos, el mensaje fue contundente: Millonarios no cerrará la puerta si el futbolista manifiesta su deseo de llegar al equipo bogotano.

Estas palabras representan un giro importante en el discurso institucional, ya que reconocen la magnitud del desafío económico y deportivo, pero también dejan ver una disposición clara a intentar una operación que marcaría un antes y un después en el FPC.

Millonarios se prepara ante una posibilidad única

Desde el club entienden que traer a James Rodríguez no solo sería un refuerzo deportivo de alto impacto, sino también un acontecimiento mediático y comercial sin precedentes. La cercanía del Mundial 2026 aparece como un factor clave, pues el volante necesita continuidad y protagonismo para llegar en plenitud a la cita orbital con la selección Colombia.

Millonarios, consciente de esa coyuntura, se muestra atento y dispuesto a construir un escenario que pueda seducir al jugador, siempre dentro de los márgenes de una negociación responsable. La presencia de Falcao en el plantel, el proyecto deportivo y el respaldo de la hinchada son argumentos que fortalecen la idea.

Por ahora, el rumor sigue creciendo y la expectativa aumenta. Aunque el camino es largo y complejo, la postura de Gustavo Serpa deja claro que, si James Rodríguez decide mirar hacia Bogotá, Millonarios está listo para intentar escribir una de las páginas más grandes en la historia del fútbol colombiano.