La millonada que ganaría Luis Díaz si termina goleador en Bayern Múnich

En las últimas horas revelaron la cifra que le propuso Bayern Múnich a Luis Díaz para que el colombiano termine goleador.

Luis Díaz
Foto: AFP

octubre 29 de 2025
10:36 a. m.
Luis Díaz continúa brillando con la camiseta del Bayern Múnich y su nombre no deja de ser protagonista tanto dentro como fuera de las canchas. El extremo colombiano, que ha logrado ganarse la confianza de Vincent Kompany en poco tiempo, atraviesa un momento futbolístico excepcional en el conjunto bávaro, y ahora se ha conocido que su contrato incluye incentivos económicos de alto valor.

Según información del reconocido diario alemán Bild, el Bayern Múnich estableció en el acuerdo con el guajiro varios bonos de rendimiento, entre ellos uno que premiaría de forma especial su capacidad goleadora. Si Díaz logra terminar como máximo artillero del equipo, ya sea en la Bundesliga o en la Champions League, recibiría una bonificación cercana a los 250.000 euros, una cifra que equivale a más de 1.100 millones de pesos colombianos.

Un reto complicado en un equipo lleno de figuras

Pese a su gran nivel, alcanzar ese objetivo no será tarea fácil. En el Bayern Múnich, la competencia por los goles es intensa, especialmente por la presencia del inglés Harry Kane, quien ha mantenido un ritmo goleador impresionante desde su llegada al club. Sin embargo, Díaz ha demostrado ser un futbolista desequilibrante, con capacidad para romper líneas, marcar diferencias en el uno contra uno y aportar tanto en goles como en asistencias.

Desde su arribo al fútbol alemán, el colombiano ha sido fundamental en los esquemas ofensivos de Kompany, combinando velocidad, potencia y sacrificio defensivo, lo que le ha permitido consolidarse rápidamente como una pieza importante del once titular.

El reconocimiento a un rendimiento sobresaliente

Más allá de la dificultad del reto, el bono refleja la confianza que el Bayern tiene en el talento de Luis Díaz y la importancia que le atribuye dentro del proyecto deportivo. La posibilidad de recibir una suma tan significativa no solo motiva al jugador, sino que también confirma la valoración del club hacia su trabajo.

Para el futbolista de La Guajira, este tipo de incentivos son un estímulo adicional en una temporada en la que busca seguir dejando huella en Europa y consolidarse como uno de los referentes del fútbol colombiano en el Viejo Continente. Si mantiene su rendimiento actual, no solo podría acercarse a ese premio económico, sino también a nuevos logros con uno de los equipos más poderosos del mundo.

