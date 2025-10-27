Luis Díaz podría quedarse sin DT en el Bayern Múnich: revelaron plan con Vincent Kompany

Luis Díaz ha jugado 13 partidos con el Bayern Múnich a lo largo de esta temporada y acumula 13 victorias hasta el momento, lo que representa un gran rendimiento de todo el equipo bajo el mando del técnico Vincent Kompany.

Aunque la temporada de debut del DT belga en las grandes ligas fue complicada, pues terminó descendiendo con el Burnley en la Premier League, le dieron la confianza en el Bayern Múnich y ya acumula sus primeros dos títulos.

Lo hecho con el Bayern en el arranque de esta campaña, ya ha logrado captar la atención desde el fútbol inglés, donde fue una leyenda en su etapa como jugador, siempre al servicio del Manchester City. Pues desde este club, lo tienen en carpeta pensando en el futuro.

Manchester City mantiene su confianza en Guardiola, pero mira al futuro

El Manchester City atraviesa un momento de estabilidad bajo la dirección de Pep Guardiola, quien continúa siendo una figura clave en el proyecto deportivo. El entrenador catalán, responsable de llevar al club a conquistar su primera Liga de Campeones, mantiene la total confianza de la directiva y no contempla abandonar el banquillo del Etihad Stadium en el corto plazo.

No obstante, dentro de la planificación a largo plazo del club, comienzan a surgir conversaciones sobre un posible relevo de Guardiola una vez concluya su contrato en 2027. Aunque su salida no está en los planes inmediatos, la institución inglesa ya estudia perfiles que puedan mantener la filosofía y el nivel competitivo alcanzado bajo su gestión.

Vincent Kompany, el candidato que gana terreno

Entre los posibles sucesores, Vincent Kompany aparece como el nombre más sólido. Durante más de una década, el belga fue uno de los pilares del equipo, levantando títulos y ejerciendo como líder dentro y fuera del campo.

Su reciente renovación con el conjunto bávaro, hasta junio de 2029, no ha detenido las especulaciones sobre un eventual regreso a Mánchester. La prensa alemana y británica coinciden en que Kompany encarna el estilo y los valores que el club busca preservar cuando llegue el momento del cambio.