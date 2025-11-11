Millonarios abre convocatoria gratuita para talentos masculinos y femeninos en Bogotá
El club abre su ciclo de convocatorias sin costo para integrar los programas oficiales de su academia en 2026.
01:19 p. m.
Millonarios FC anunció la apertura de sus convocatorias oficiales para el año 2026, con el propósito de identificar y fortalecer el talento futbolístico que formará parte de sus programas.
Estas pruebas gratuitas se realizarán en la Sede Norte – Xcoli, en diferentes fechas para los grupos masculinos y femeninos. Los deportistas que ingresan a estos programas son seleccionados por la comisión técnica del club con base en su rendimiento técnico, físico y táctico, así como en su comprensión del modelo de juego institucional.
Convocatoria para el Plan Dorado y el Plan Embajador 2026
El Plan Dorado y el Plan Embajador 2026 son programas institucionales creados para fortalecer los procesos formativos y competitivos de la Academia.
Ambos buscan proyectar a los jugadores hacia el alto rendimiento, brindándoles herramientas técnicas y metodológicas que potencien su desempeño en torneos como el Torneo Nacional Interclubes Difútbol, la Liga de Fútbol de Bogotá, la Copa Metropolitana, el Festival Baby Fútbol y el Chiquifútbol.
El Plan Dorado está orientado a deportistas con un nivel avanzado, con cinco días de entrenamiento semanal y un día de competencia. El Plan Embajador, por su parte, contempla tres días de entrenamiento más un día de competencia, dirigido a futbolistas que avanzan en su desarrollo formativo.
Las veedurías masculinas y mixtas se realizarán los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2025, entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m. en la Sede Norte – Xcoli.
Las categorías convocadas son:
- Plan Dorado: 2008 a 2015, 2016 (Embajador Intensivo) y Femenina Juvenil.
- Plan Embajador: 2008 a 2017, Femenina Prejuvenil y Femenina Infantil.
Veedurías femeninas en Millonarios
En paralelo, el club realizará su Primer Ciclo de Veedurías Femeninas 2025, dirigido a jugadoras que buscan integrarse a los procesos del fútbol base y el equipo profesional femenino.
Las pruebas se llevarán a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025, también en la Sede Norte – Xcoli, con el siguiente horario y distribución por categorías:
- 1:00 p.m. → Única (todas las edades) y Juvenil (2008–2009).
- 3:00 p.m. → Prejuvenil (2010–2011), Infantil (2012–2013) y Preinfantil (2014–2015–2016).