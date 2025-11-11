Millonarios abre convocatoria gratuita para talentos masculinos y femeninos en Bogotá

Millonarios FC anunció la apertura de sus convocatorias oficiales para el año 2026, con el propósito de identificar y fortalecer el talento futbolístico que formará parte de sus programas.

Estas pruebas gratuitas se realizarán en la Sede Norte – Xcoli, en diferentes fechas para los grupos masculinos y femeninos. Los deportistas que ingresan a estos programas son seleccionados por la comisión técnica del club con base en su rendimiento técnico, físico y táctico, así como en su comprensión del modelo de juego institucional.

Convocatoria para el Plan Dorado y el Plan Embajador 2026

El Plan Dorado y el Plan Embajador 2026 son programas institucionales creados para fortalecer los procesos formativos y competitivos de la Academia.

Ambos buscan proyectar a los jugadores hacia el alto rendimiento, brindándoles herramientas técnicas y metodológicas que potencien su desempeño en torneos como el Torneo Nacional Interclubes Difútbol, la Liga de Fútbol de Bogotá, la Copa Metropolitana, el Festival Baby Fútbol y el Chiquifútbol.

El Plan Dorado está orientado a deportistas con un nivel avanzado, con cinco días de entrenamiento semanal y un día de competencia. El Plan Embajador, por su parte, contempla tres días de entrenamiento más un día de competencia, dirigido a futbolistas que avanzan en su desarrollo formativo.

Las veedurías masculinas y mixtas se realizarán los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2025, entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m. en la Sede Norte – Xcoli.

Las categorías convocadas son:

Plan Dorado: 2008 a 2015, 2016 (Embajador Intensivo) y Femenina Juvenil.

Plan Embajador: 2008 a 2017, Femenina Prejuvenil y Femenina Infantil.

Veedurías femeninas en Millonarios

En paralelo, el club realizará su Primer Ciclo de Veedurías Femeninas 2025, dirigido a jugadoras que buscan integrarse a los procesos del fútbol base y el equipo profesional femenino.

Las pruebas se llevarán a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025, también en la Sede Norte – Xcoli, con el siguiente horario y distribución por categorías: