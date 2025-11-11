CANAL RCN
Deportes

Millonarios abre convocatoria gratuita para talentos masculinos y femeninos en Bogotá

El club abre su ciclo de convocatorias sin costo para integrar los programas oficiales de su academia en 2026.

Millonarios FC Academia
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
01:19 p. m.
Millonarios FC anunció la apertura de sus convocatorias oficiales para el año 2026, con el propósito de identificar y fortalecer el talento futbolístico que formará parte de sus programas.

¿Mackalister Silva se va de Millonarios tras la eliminación en la Liga BetPlay II 2025? Él mismo respondió sin filtros
Estas pruebas gratuitas se realizarán en la Sede Norte – Xcoli, en diferentes fechas para los grupos masculinos y femeninos. Los deportistas que ingresan a estos programas son seleccionados por la comisión técnica del club con base en su rendimiento técnico, físico y táctico, así como en su comprensión del modelo de juego institucional.

Convocatoria para el Plan Dorado y el Plan Embajador 2026

El Plan Dorado y el Plan Embajador 2026 son programas institucionales creados para fortalecer los procesos formativos y competitivos de la Academia.

Ambos buscan proyectar a los jugadores hacia el alto rendimiento, brindándoles herramientas técnicas y metodológicas que potencien su desempeño en torneos como el Torneo Nacional Interclubes Difútbol, la Liga de Fútbol de Bogotá, la Copa Metropolitana, el Festival Baby Fútbol y el Chiquifútbol.

El Plan Dorado está orientado a deportistas con un nivel avanzado, con cinco días de entrenamiento semanal y un día de competencia. El Plan Embajador, por su parte, contempla tres días de entrenamiento más un día de competencia, dirigido a futbolistas que avanzan en su desarrollo formativo.

Las veedurías masculinas y mixtas se realizarán los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2025, entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m. en la Sede Norte – Xcoli.

Las categorías convocadas son:

  • Plan Dorado: 2008 a 2015, 2016 (Embajador Intensivo) y Femenina Juvenil.
  • Plan Embajador: 2008 a 2017, Femenina Prejuvenil y Femenina Infantil.

Veedurías femeninas en Millonarios

En paralelo, el club realizará su Primer Ciclo de Veedurías Femeninas 2025, dirigido a jugadoras que buscan integrarse a los procesos del fútbol base y el equipo profesional femenino.

Las pruebas se llevarán a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025, también en la Sede Norte – Xcoli, con el siguiente horario y distribución por categorías:

  • 1:00 p.m. → Única (todas las edades) y Juvenil (2008–2009).
  • 3:00 p.m. → Prejuvenil (2010–2011), Infantil (2012–2013) y Preinfantil (2014–2015–2016).

