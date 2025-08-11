CANAL RCN
¿Mackalister Silva se va de Millonarios tras la eliminación en la Liga BetPlay II 2025? Él mismo respondió sin filtros

Mackalister Silva estuvo presente en la rueda de prensa tras el empate vs. Envigado y habló con claridad de su futuro.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

noviembre 08 de 2025
12:51 p. m.
Millonarios jugó por la fecha 19 vs. Envigado, en condición de visitante, y no pudo pasar del empate.

Los 'naranjas' comenzaron ganando al minuto 49 con un gol de Luis Díaz y los 'embajadores' solo pudieron empatar al minuto 77, tras un gol casi fortuito de Juan Esteban Carvajal.

Con ese resultado, Millonarios llegó a 23 puntos y se quedó sin ninguna posibilidad de poder clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II 2025.

Tras el fin del partido, Hernán Torres asistió a la rueda de prensa junto a Mackalister Silva, el capitán del equipo, y ambos reconocieron que Millonarios debe tener un cambio abismal debido a que no se puede permitir esas eliminaciones.

Además, el '14' respondió con claridad si seguirá o no en la institución 'albiazul' tras los resultados adversos del segundo semestre del 2025.

¿Se va Mackalister Silva de Millonarios tras la eliminación en la Liga BetPlay II 2025?

Mackalister Silva, el referente de Millonarios, manifestó en la rueda de prensa que su intención es seguir defendiendo la camiseta 'albiazul' en el 2026.

"Esperemos qué pasa, pero Dios permita y sigamos acá como siempre al frente", fueron las palabras exactas del capitán.

¿Cuál será el último partido de Millonarios en la Liga BetPlay II 2025?

Con la eliminación ya confirmada, Millonarios tendrá que cerrar el calendario vs. Boyacá Chicó, en Tunja.

Sin embargo, el partido aún no tiene fecha ni hora debido a que, por ahora, la Dimayor solo ha programado los que se jugarán al tiempo por cuestiones de fair play.

No obstante, lo más seguro es que se dispute el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025.

En la presente Liga BetPlay, Millonarios ha ganado seis partidos, empatado cinco y perdido ocho. Asimismo, ha anotado 21 goles y recibido 25 en contra, para una diferencia de -4.

 

 

 

