Arturo Reyes y la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, rompió el silencio el martes tras la eliminación de la Selección del Mundial de Catar 2022 y sobre el reemplazo de Reinaldo Rueda, un viejo conocido como Arturo Reyes volvió al radar por las declaraciones dadas por el dirigente.

Arturo Reyes, quien fue entrenador de las selecciones Sub-20 y Sub-23, y además dirigió al Junior de Barranquilla, se refirió a la posibilidad de dirigir la de mayores.

"Esa parte no la he escuchado, me he limitado a ver los noticieros. Esa posibilidad de boca de él no la he escuchado, seguramente sí ustedes lo dicen es porque él lo comentó, yo creo que cualquier entrenador colombiano le gustaría dirigir la Selección absoluta, es lo máximo para todo entrenador"

En declaraciones dadas a Caracol Radio, Reyes destacó su labor con las selecciones Sub-20 y Sub-23.

"Creo que he hecho el trabajo en categorías menores, un buen trabajo en mi concepto, después de ahí tuve la posibilidad de dirigir la Selección mayor en partidos de preparación, me sentí muy cómodo. Lógicamente que yo tenía claro que no iba a ser el entrenador, eso era momentáneo mientras la Federación encontraba un entrenador, siempre lo dije"

"La idea en esos partidos siempre fue llamar la mayor cantidad de jugadores que tenían un buen momento, junto a los jugadores que todavía podían estar en Selección mayor. Eso fue lo que hicimos en esos partidos", destacó el entrenador, que además no dudó en ‘postularse’ al cargo.

"Cualquier entrenador colombiano le gustaría tener la posibilidad de dirigir una Selección mayor"

Arturo Reyes en la búsqueda de volver a dirigir

En otras declaraciones, el entrenador afirmó que está en la búsqueda de volver a dirigir un equipo de fútbol.

"Tienen que tener en cuenta, por eso les hablé de los tiempos, puede suceder también que en el momento que ellos piensen tomar una decisión yo ya esté trabajando"

Carlos Queiroz: "Mientras yo estuve en Selección con el profe (Carlos) Queiroz, él trajo un proyecto que lo explicó a los miembros del Comité, al presidente. Tuvimos algo de contacto con él, estoy hablando como entrenador de la Sub-20, fue muy poco el tiempo que se pudo trabajar en este proyecto que tenía el profe, yo diría que en casa ocho o 10 años más adelante"

"Mientras yo estuve en Selección con el profe (Carlos) Queiroz, él trajo un proyecto que lo explicó a los miembros del Comité, al presidente. Tuvimos algo de contacto con él, estoy hablando como entrenador de la Sub-20, fue muy poco el tiempo que se pudo trabajar en este proyecto que tenía el profe, yo diría que en casa ocho o 10 años más adelante" Un técnico de renombre: "Eso es muy relativo, hay que ver que esté pensando el Comité Ejecutivo, yo tengo casos de entrenadores de mucha experiencia que llegan a Selección y no les ha ido bien, también casos de entrenadores que nunca había dirigido Selección y hoy están en el Mundial o peleando repechaje. No hay una verdad absoluta, lo importante es que esa persona esté preparada y sepa manejar jugadores de Selección"

