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Millonarios pierde a dos titulares para el partido decisivo ante Alianza

Millonarios se juega la clasificación ante Alianza sin dos de sus titulares. ¿Qué cambios hará Gamero?

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Foto: Millonarios

Nicolás Salgado

noviembre 11 de 2026
07:48 a. m.
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Millonarios tendrá dos bajas sensibles en el partido contra Alianza Valledupar, por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II. Leonardo Castro y Sergio Mosquera, serán las grandes ausencias justo cuando el equipo necesita un resultado clave para buscar su clasificación a los cuadrangulares.

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El compromiso se disputará este sábado a las 3:30 p. m. en el estadio El Campín. Para los dirigidos por Alberto Gamero, no será un partido más: el resultado definirá sus posibilidades de continuar en la lucha por el título.

¿Por qué no jugarán Leonardo Castro y Sergio Mosquera?

El delantero y el defensor central no podrán estar disponibles debido a que acumularon tarjetas amarillas. La sanción llega en un momento complicado para el conjunto embajador, que pierde a dos futbolistas importantes en el cierre de la fase regular.

La ausencia de Castro representa una baja en el frente de ataque con su potencia y goles, mientras que Mosquera no estará en la zona defensiva para brindarle seguridad al cuadro bogotano.

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Con estas dos bajas, Gamero tendrá que ajustar su formación para enfrentar a un rival que puede convertirse en el obstáculo final de Millonarios en su objetivo de meterse entre los ocho.

El 'embajador' viene de perder frente al Deportes Tolima en Ibagué, un resultado que complicó su posición en la tabla y aumentó la presión de cara a la última jornada.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares?

Millonarios llega a la fecha definitiva con la obligación de buscar la victoria ante Alianza Valledupar. Un empate o una derrota lo dejarían pendiente de los resultados de sus perseguidores: Once Caldas, Deportes Tolima y Águilas Doradas.

El técnico Alberto Gamero manifestó su confianza en el grupo y aseguró que la clasificación está al alcance de sus jugadores.

“Pienso en que tenemos buen equipo, la clasificación depende de nosotros, no de ninguno, confío en el equipo que tengo, los jugadores, sus capacidades”, afirmó el entrenador.

Además, insistió en que su expectativa es avanzar a la siguiente fase: “En mi cabeza está que vamos a clasificar, que hemos hecho hasta el momento un puntaje que nos da la posibilidad de clasificar, en el fútbol pasan muchas cosas”.

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La jornada también tendrá otro momento importante para el campeonato: el sorteo de los cuadrangulares semifinales está programado para el mismo sábado a las 5:50 p. m., cuando se conocerá cómo quedarán conformados los grupos y el calendario de los ocho clasificados.

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