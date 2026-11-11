VIDEO | Así fue el primer gol de James Rodríguez en su vuelta al fútbol colombiano

Este miércoles 10 de noviembre el estadio Palogrande de Manizales fue testigo del primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional en su regreso al fútbol colombiano tras casi 20 años de una exitosa trayectoria; la anotación permitió el empate del equipo paisa en el juego de ida de la semifinal de la Copa Betplay vs. Once Caldas.

El partido terminaría en empate a un gol y dejó la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta que se disputará el próximo martes 17 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

Así fue el primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional

Once Caldas tuvo las principales oportunidades del partido y a los 38 minutos del primer tiempo, el delantero Felipe Gómez marcó el 1-0 a favor de los locales; el autor del gol también fue protagonista de una expulsión a los 75 minutos, permitiendo que Atlético Nacional se acercara más al arco rival.

A los 82 minutos, 2 minutos después de la expulsión de Elías Cabrera, volante de Nacional, James Rodríguez recibió una gran asistencia de William Tesillo casi desde mitad de cancha, recibió con el pecho y con un certero remate con su pie izquierdo, decretó el empate de los 'verdolagas' y su primer gol en la vuelta al fútbol colombiano.

El gol del excapitán de la Selección Colombia llega en un gran momento para Atlético Nacional, justo antes del inicio de los cuadrangulares y la fase final de la Copa Betplay.

Más de un año desde el último gol de jugada de James Rodríguez

El 4 de septiembre de 2025 fue la fecha del último gol que marcó James Rodríguez en jugada en movimiento; fue con la Selección Colombia enfrentando a Bolivia, mientras que su último gol oficial había sido el 18 de noviembre de 2025 en un amistoso vs. Australia.