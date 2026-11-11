SAE vende inmuebles desde $23 millones en Colombia: así puede comprarlos con el FNA

Comprar una propiedad en Colombia puede resultar más accesible gracias a las opciones que ofrece la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra bienes que han pasado a manos del Estado.

Actualmente, su catálogo incluye casas, lotes y locales comerciales con precios que comienzan desde los $23 millones. Además, los interesados pueden explorar alternativas de financiación a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que contempla créditos de hasta el 90 % del valor de una vivienda, sujetos a aprobación.

¿Cuáles son los inmuebles más baratos que ofrece la SAE?

Entre las propiedades económicas publicadas aparecen dos pequeños locales comerciales en Bogotá.

El primero, identificado con el código LOC-0116-2025, tiene 3,28 metros cuadrados y un precio base de $23.621.000.

El segundo, con código LOC-0119-2025, cuenta con 3,35 metros cuadrados y está anunciado por $24.125.000.

También figuraba una casa de 36 metros cuadrados en Armenia, Quindío, por $28.228.000. Sin embargo, esta propiedad ya aparece como vendida.

El catálogo incluye inmuebles de mayor valor, como una casa de recreo en Cali por $3.191 millones y un lote en Envigado por $3.108 millones.

Los precios y la disponibilidad dependen de cada publicación.

¿Cómo consultar los inmuebles de la SAE y solicitar financiación con el FNA?

Los interesados pueden ingresar a la página oficial del Fondo Nacional del Ahorro, www.fna.gov.co, donde encontrarán una sección dedicada a los inmuebles de la SAE.

Desde allí podrán acceder al catálogo y revisar las características, ubicación, precio y modalidad de venta de cada propiedad.

Para solicitar financiación, generalmente deben estar afiliados al FNA mediante cesantías o ahorro voluntario, demostrar ingresos y superar el estudio crediticio.

Por ejemplo, para una vivienda de $56.228.711, una financiación del 90 % dejaría un aporte inicial aproximado de $5,62 millones, sin contar gastos adicionales.

Es importante aclarar que la financiación no es automática ni aplica necesariamente a todos los inmuebles, especialmente los comerciales. Antes de comprar, también se recomienda verificar el estado jurídico y físico de la propiedad.