Video: Golazo desde la mitad de la cancha de Millonarios en el clásico contra Nacional por Sudamericana

El delantero embajador marcó una pintura en el Atanasio.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
08:00 p. m.
Atlético Nacional y Millonarios se miden este miércoles por el pase directo a los grupos de la Copa Sudamericana, torneo internacional que es uno de sus mayores objetivos en esta temporada.

Desde el pitazo inicial, ambos elencos mostraron su idea de juego clara con propuestas de ataque que inquietaron ambos arcos. Por un lado, Millonarios intentó con Rodrigo Contreras, mientras que los verde lo hicieron con Milton Casco, a quien le sacaron un esférico de la raya.

No obstante, la pintura de la noche se dio sobre el minuto 21 por medio de Rodrigo Contreras. Tras robar un esférico en salida, el delantero aprovechó y sacó de la galera un remate desde un poco antes de la mitad de la cancha y dejó así sin posibilidad alguna a David Ospina.

Mire el golazo de Rodrigo Contreras

Para mala fortuna de los azules, el marcador se igualó rápidamente para los locales.

Tan solo siete minutos después, los verdolagas hilaron una gran jugada colectiva que terminó con un certero remate de Nicolás Rodríguez que batió al portero Novoa.

