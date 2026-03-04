CANAL RCN
De infarto: así quedó la tabla de la Premier League tras la jornada de este miércoles

Arsenal sacó más ventaja en búsqueda del título de la Premier League frente a Manchester City.

Premier League
Foto: @Arsenal - @ManCity

marzo 04 de 2026
08:25 p. m.
La recta final de la Premier League comienza a tomar forma y el pulso por el título está más vivo que nunca. El gran beneficiado de la jornada 29 fue el Arsenal, que alcanzó los 67 puntos tras imponerse 1-0 como visitante al Brighton & Hove Albion y ampliar a siete unidades su ventaja sobre el Manchester City, segundo con 60.

El equipo londinense encadenó su tercera victoria consecutiva y continúa firme en su aspiración de conquistar su primer campeonato inglés desde 2004. Sin embargo, el City aún tiene un partido pendiente y ambos contendientes se verán las caras el próximo 19 de abril en la jornada 33, un duelo que podría resultar determinante.

Saka guía a los Gunners

En el sur de Inglaterra, el Arsenal resolvió su compromiso con eficacia. El único tanto del partido llegó temprano, en el minuto 9, cuando Bukayo Saka —capitán ante la ausencia por lesión de Martin Ødegaard— sacó un potente disparo desde la frontal del área. El balón se desvió levemente en el camerunés Carlos Baleba, lo suficiente para descolocar al arquero neerlandés Bart Verbruggen.

Con la ventaja mínima, el conjunto visitante administró el resultado con inteligencia, sin conceder espacios innecesarios. Tras el pitazo final, Saka reconoció que no conocían el resultado del City durante el partido, pero que la reacción de los aficionados dio pistas sobre el tropiezo de su rival directo.

El Arsenal, que venía de imponerse en los derbis ante Tottenham y Chelsea, mantiene el impulso anímico en el momento más decisivo del calendario.

El City tropieza y se aprieta la lucha

El Manchester City no logró sostener su racha de cuatro victorias consecutivas y empató 2-2 en casa frente al Nottingham Forest. El equipo de Pep Guardiola comenzó arriba en el marcador con un tanto de Antoine Semenyo tras asistencia de Rayan Cherki, pero el Forest reaccionó en el segundo tiempo.

Morgan Gibbs-White igualó en el 56’, Rodri volvió a adelantar a los locales en el 62’, y Elliot Anderson firmó el definitivo empate en el 76’. En el tiempo añadido, el brasileño Murillo evitó la remontada del City con una intervención decisiva.

Guardiola reconoció que el empate representa un freno en la carrera por el título, aunque insistió en que aún quedan jornadas por disputar.

En otros resultados destacados, el Chelsea goleó 4-1 al Aston Villa con triplete de Joao Pedro, mientras que el Manchester United sufrió su primera derrota liguera desde la llegada de Michael Carrick al caer 2-1 ante el Newcastle. Con el panorama abierto y un enfrentamiento directo pendiente, la definición de la Premier promete máxima tensión hasta el final.

