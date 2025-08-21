David González le envió un mensaje directo a la hinchada de Millonarios tras ser despedido: no se guardó nada

La crisis de Millonarios no cesa y ahora se encuentra sin director técnico debido a que tras la derrota en El Campín vs. Unión Magdalena, la junta directiva le informó a David González que no podía seguir en el cargo.

El club 'albiazul' empezó ganándole al minuto 7 al 'ciclón' con un gol de Beckham Castro, pero no pudo sostener la ventaja y Jannenson Sarmiento, el talentoso creativo del visitante, empató el partido al minuto 19.

Además, a pesar de que Unión Magdalena se quedó con un hombre menos, amplió la ventaja al minuto 50, se quedó con los tres puntos y siguió hundiendo a Millonarios en el fondo de la tabla.

En medio de esa coyuntura, en la rueda de prensa que se llevó a cabo después del encuentro, David González reconoció que la junta directiva tenía razones de peso para tomar esa decisión y le envió un mensaje directo a la hinchada de Millonarios. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que le envió David González a la hinchada de Millonarios tras ser despedido

Luego de que David González confirmó su salida de la dirección técnica de Millonarios, le pidió a la hinchada que siguiera acompañando a los jugadores y que cambiara el clima hostil para ayudar a que el equipo pudiera encontrar la victoria.

"Aprovecho para hacerle un llamado a esta gran hinchada que tiene este club para que ojalá con que el hecho de que el técnico salga, los traiga con otra energía el sábado. Eso es lo que más deseo", aseguró David González.

"Que puedan llegar con una energía un poco menos hostil y de más apoyo. Que el reseteo no sea solamente para el grupo de jugadores, sino que para todo el mundo Millonarios. Que sea un reseteo en el que la hinchada venga y diga: 'bueno, ya se fue el entrenador, vamos a ver'", complementó.

Millonarios tan solo ha sumado un punto en la Liga BetPlay II 2025

A pesar de que Millonarios ha jugado seis partidos en la Liga BetPlay II 2025, tan solo ha podido sumar un punto tras empatar 3-3 con el Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

De resto, ha perdido con La Equidad, Independiente Medellín y Deportes Tolima en condición de visitante y con Llaneros y Unión Magdalena de local.