Las palabras con las que David González se despidió de Millonarios

La situación de Millonarios llegó al límite y David González no es más el técnico del conjunto albiazul. Así lo anunció el técnico antioqueño en rueda de prensa tras la nueva derrota del equipo capitalino frente a Unión Magdalena en el estadio Nemesio Camacho el Campín.

David González habló bastante golpeado en la rueda de prensa después de la dura derrota en El Campín y notificó que desde la directiva le informaron que no continuará en el club, pues la situación se hizo insostenible ante los malos resultados. Millonarios suma tan solo un punto de 18 posibles y es último de la tabla de posiciones.

“Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió hoy en el estadio es difícil; definitivamente no es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver”, dijo inicialmente el entrenador.

David González no es más técnico de Millonarios

Respecto a su continuidad, el técnico anunció de manera muy dolida que lo notificaron que no continuará en el banquillo de Millonarios desde la fecha.

“Decisiones en caliente, me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas. Pero de todas maneras ya he sido comunicado por parte del club que no continúo; la situación es insostenible y es entendible desde el punto de vista de nuestros directivos”, señaló.

“El entrenador es el que el que tiene que conseguir los resultados. Ahora comentaba a una de las personas que están siempre conmigo que, si en el primer partido contra La Equidad hubiéramos hecho el penalti y hubiéramos ganado, estoy convencidísimo de que el estadio hubiera sido otro”, agregó.

“Lastimosamente, empezó a rondar una inseguridad, empezó a rondar el rumor, como un efecto de bola de nieve. Dejarse contagiar de la opinión pública, sobre todo cuando uno es hincha, como que uno mismo colabora para que la bola de nieve siga creciendo y al final eso fue lo que se generó, un entorno de incertidumbre y desconfianza. No fuimos capaces de salir de él. Llevamos muchos años haciendo esto y ya tendríamos que estar en la capacidad de hacerlo”, concluyó David.