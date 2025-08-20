¡Crisis total en Millonarios! Cayó derrotado ante Unión Magdalena en El Campín y es último en la tabla

El estadio El Campín fue testigo de una nueva jornada negra para Millonarios. El equipo capitalino, que ha protagonizado uno de los inicios de temporada más decepcionantes de su historia, cayó derrotado ante Unión Magdalena, un resultado que agrava de forma alarmante su situación en la tabla de posiciones.

Con apenas un punto de los 18 posibles, el panorama es desolador para el club embajador, que se ubica en el último lugar.

El malestar en la hinchada es palpable y la preocupación se extiende desde las tribunas hasta los pasillos de la dirigencia. La derrota no es un simple tropiezo; es la confirmación de la crisis de Millonarios, un problema que parece no tener fin.

Millonarios en crisis deportiva tras perder con Unión Magdalena

El partido, más allá del resultado, dejó en evidencia las profundas falencias del equipo en todas sus líneas.

A pesar de haber tomado la delantera en el marcador con un tanto de Beckham David Castro en el minuto 7, el conjunto dirigido por los locales perdió el control del juego y permitió que Unión Magdalena se adueñara del balón.

El empate llegó en el minuto 18, obra de Sarmiento, quien con un remate de pierna izquierda puso el 1-1.

Al iniciar la segunda mitad, Sarmiento repitió la dosis con una brillante definición que dejó sin opciones al arquero Guillermo De Amores.

El 2-1 final fue la estocada que selló una derrota más para el club embajador, que no levanta cabeza.

Dirigentes de Millonarios en el ojo del huracán por falta de inversión

La falta de resultados no es un accidente. La afición y los analistas deportivos coinciden en señalar a la dirigencia del club como los principales responsables de la debacle.

Las decisiones tomadas a mitad de año, como la salida de jugadores clave y la llegada de refuerzos que no han estado a la altura de las expectativas, han debilitado el plantel de manera notoria.

El equipo se quedó sin ideas en el campo, con un juego que carece de jerarquía y un grupo de jugadores que no ha logrado conectarse con la esencia del club.

En un acto sin precedentes, la barra de los Comandos Azules protestó lanzando más de seis mil pares de zapatos al terreno de juego. Este gesto simbólico fue una clara señal para los directivos y jugadores: la afición está cansada de los malos resultados y exige un cambio de rumbo inmediato.