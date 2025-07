¿Daniel Ruiz saldrá de Millonarios en los próximos días? David González rompió el silencio

Millonarios no se encuentra viviendo un buen presente debido a que ha sumado dos derrotas en el inicio de la Liga BetPlay II 2025. La primera fue en el estadio Metropolitano de Techo vs. Equidad (1-0) y la segunda vs. Llaneros, en el estadio Nemesio Camacho El Campín (0-1).

En medio de esa coyuntura, el pasado 28 de julio se reveló que el equipo 'albiazul' podría perder a Daniel Ruiz, una de sus máximas figuras, debido a que llegó una oferta formal desde el CSKA de Moscú.

Además, los rumores se ampliaron después de que David González, el director técnico de Millonarios, tomó la decisión de no incluir al volante entre los jugadores titulares que salieron a asumir el partido frente a Llaneros.

Sin embargo, finalmente, terminó ingresando como revulsivo al minuto 65 y, por lo tanto, en la rueda de prensa, David González respondió exactamente qué es lo que sabe del futuro del creativo.

¿Daniel Ruiz saldrá de Millonarios? Esta fue la respuesta del director técnico

David González, que reconoció que sentía vergüenza por la imagen que dejó el equipo tras el partido vs. Llaneros, manifestó que tiene claro que la salida de Daniel Ruiz puede ser un golpe muy duro y que, en consecuencia, no está contento con que él pueda irse.

"Si yo en este momento digo que estoy contento porque Daniel se puede ir, me estoy clavando un cuchillo. Pero, el fútbol tiene una cantidad de cosas que hay que entenderlas un poco porque todo va de la mano", inició expresando David González.

"La razón por la que no inició hoy va de la mano con esa pregunta, pero no te puedo dar más detalles", concluyó.

En ese sentido, al parecer, Millonarios estaría analizando aceptar la oferta del CSKA de Moscú debido a que el entorno del jugador les ha indicado que es una muy buena oportunidad para que su carrera profesional continúe prosperando.

Millonarios inscribió a un volante brasilero en el cierre del mercado de fichajes

El pasado 28 de julio se cerró el mercado de fichajes en el FPC y Millonarios, a contra reloj, alcanzó a inscribir a un volante creativo brasilero.

Se trata de Bruno Savio, que tuvo un paso destacado por el Bolívar de Bolivia y en los últimos días se le había visto entrenando con una camiseta del 'embajador'.

"Millonarios presentó documentación inicial ante Dimayor para la inscripción de Bruno Savio. El brasilero descartó una propuesta de Avaí de Brasil y firmará hasta junio de 2026 con el equipo 'embajador'", escribió Julián Capera en su cuenta de X.