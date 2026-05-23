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Millonarios volvió a regalar puntos en El Campín: Chicó le empató en el final

Millonarios volvió a fallar en defensa y empató ante Boyacá Chicó en casa.

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Fotos: Millonarios

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
05:09 p. m.
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Cuando El Campín ya celebraba otra victoria azul, Boyacá Chicó apareció en la última jugada para golpear a Millonarios y rescatar un empate 2-2 que dejó frustración en la tribuna azul.

El equipo bogotano estuvo dos veces arriba en el marcador, pero volvió a mostrar problemas para cerrar los partidos.

La sensación en el estadio fue clara: Millonarios dejó escapar un triunfo que parecía asegurado y terminó pagando caro sus errores defensivos en el cierre.

¿Cómo se le escapó la victoria a Millonarios frente a Chicó?

El equipo azul tuvo momentos de buen fútbol, especialmente en ataque, donde logró generar peligro constante y encontrar espacios frente a la defensa boyacense. Cada vez que aceleró, pareció superior.

Sin embargo, el partido nunca estuvo completamente controlado. Boyacá Chicó resistió los momentos de presión y aprovechó cada desconcentración defensiva para mantenerse vivo.

Millonarios logró recuperar la ventaja en el segundo tiempo y administraba el reloj mientras la hinchada ya empezaba a celebrar los tres puntos. Pero el cierre volvió a convertirse en un problema.

En la última acción del compromiso, Chicó encontró el empate y silenció parcialmente El Campín, dejando un golpe inesperado para los dirigidos por el cuadro capitalino.

¿Qué deja este empate para Millonarios?

Aunque el conjunto embajador sigue liderando el grupo de Copa con siete puntos, el resultado volvió a encender dudas sobre la solidez defensiva del equipo.

Más allá del liderato, el empate deja preocupación porque no es la primera vez que Millonarios pierde control en tramos decisivos de un partido.

Boyacá Chicó, por su parte, salió fortalecido por la reacción y sigue metido en la pelea por la clasificación con cinco unidades.

El empate terminó teniendo sabor distinto para ambos equipos: celebración visitante y frustración local. Mientras Chicó se llevó un punto trabajado hasta el último segundo, Millonarios quedó con la sensación de haber dejado escapar mucho más que una victoria.

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