Familia en Palmira permaneció secuestrada durante cuatro horas: así fue el rescate

En el Valle del Cauca, una familia fue rescatada tras permanecer cuatro horas secuestrada en zona rural de Palmira. El hecho se registró cuando delincuentes utilizaron objetos pincha llantas sobre la vía que comunica Palmira con El Cerrito, obligando a la pareja de comerciantes y a sus dos hijos —de 2 y 11 años— a detenerse.

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"Estos delincuentes, bajo la modalidad de ponchamiento de llantas hacen que la familia se detenga sobre la vía y de esta manera lo retienen de manera ilegal", indicó la brigadier Sandra Rodríguez, comandante de la Policía de Valle del Cauca.

Balacera y captura de un secuestrador

Los criminales interceptaron el vehículo y amedrentaron a la pareja, apuntando con armas de fuego a los niños. Durante las horas de cautiverio, los secuestradores sometieron a la pareja a torturas y exigieron hasta 10 millones de pesos por su liberación.

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A través de un plan candado, el Gaula de la Policía logró ubicar a las víctimas, lo que desencadenó una balacera. En el operativo fue capturado uno de los secuestradores, mientras las autoridades continúan la búsqueda de los demás implicados.

Testimonio de la víctima y llamado a la comunidad

"Yo la verdad sentí mucho miedo, ya que amenazaron a mi hijo con las pistolas", relató una de las víctimas tras el rescate. La familia fue liberada sana y salva, y se encuentra bajo acompañamiento de las autoridades.

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El operativo permitió frustrar el secuestro y recuperar a los menores, quienes vivieron cuatro horas de horror en manos de los delincuentes. La Policía del Valle del Cauca mantiene la persecución de los responsables y reforzó los controles en la vía Palmira–El Cerrito para evitar nuevas acciones criminales.