Tribunal Superior Militar y Policial reabre investigación contra escolta de Miguel Uribe

La Sala Primera del Tribunal Superior Militar y Policial reabrió, con una decisión adoptada el pasado jueves 27 de agosto, la investigación contra el Sc. Víctor Hugo Gómez Velasco, uno de los escoltas de Miguel Uribe Turbay, por el delito de prevaricato por omisión.

Para seguir adelante con el proceso, decretó la nulidad sobre la decisión de precluir la investigación a su favor, que tomó el Juzgado 1202 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado.

Gómez Velasco hacía parte del esquema de seguridad de Uribe Turbay y habría sido él quien recibió el aviso sobre el evento de campaña en el que atentaron contra el exsenador y ex precandidato presidencial.

La investigación se reabre para que el expediente continue su trámite:

La decisión contra el subcomisario, jefe de escoltas de Miguel Uribe, fue adoptada, luego de que la Procuraduría presentara una apelación y advirtiera posibles inconsistencias en el fallo de primera instancia.

Corresponde, ahora, a los investigadores del caso determinar si el equipo dirigido por Gómez Velasco cometió alguna omisión, que pudiera haber dejado vulnerable a Miguel Uribe, la tarde en la que atentaron en su contra.