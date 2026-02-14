Preocupación en Millonarios: Rodrigo Contreras y Falcao García salieron en camilla ante Llaneros

Sin lugar a dudas, uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano en este 2026 ha sido Rodrigo Contreras.

El delantero argentino atraviesa un gran momento con Millonarios FC y, para muchos hinchas, ya se perfila como la contratación más acertada de la temporada. Su impacto ha sido inmediato, pues ha hecho goles, presencia en el área y una conexión rápida con el equipo.

Sin embargo, en el partido de este sábado dejó una mezcla de alegría y preocupación en El Campín, luego de que el atacante pasara en cuestión de minutos del festejo a la incertidumbre.

Gol tempranero y protagonismo desde el arranque

Contreras abrió el marcador apenas al minuto 4' del compromiso frente a Llaneros FC. El tanto llegó tras un potente cabezazo, anticipando al defensor y enviando el balón al palo más lejano del arquero mexicano, desatando la celebración azul en las tribunas.

El ‘Tuco’ venía siendo una de las figuras del encuentro, presionando alto y generando espacios para sus compañeros. Su movilidad complicó a la zaga rival desde el inicio, confirmando por qué es hoy uno de los jugadores más determinantes del campeonato.

Lesión, cambio obligado y alivio para la hinchada azul

La preocupación llegó al minuto 34', cuando el delantero pidió el cambio tras sentir una molestia muscular. Visiblemente afectado, salió del campo y en su lugar ingresó Stiven Vega, con la intención de reforzar el mediocampo y aguantar la arremetida de Llaneros.

Aunque la imagen de Contreras abandonando el terreno de juego en camilla encendió las alarmas, los primeros reportes apuntan a que se trataría solo de un tirón, sin gravedad aparente.

Doble susto: también se lesionó Falcao antes del descanso

Cuando parecía que el equipo ya había superado el momento crítico, llegó un segundo golpe. Minutos antes de terminar el primer tiempo, Radamel Falcao García también tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, tras sentir una molestia en el posterior.

El propio jugador señaló la zona afectada mientras era retirado, encendiendo las alarmas entre los hinchas embajadores. Esto coincidió con el final del primer tiempo, esperando si puede salir a la segunda parte.