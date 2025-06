EN VIDEO: Millonarios le impidió la entrada a El Campín a los directivos de Independiente Santa Fe

Millonarios e Independiente Santa Fe se volvieron a encontrar frente a frente en la noche del jueves 19 de junio de 2025. El partido se jugó por la sexta y última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025 y definió al segundo clasificado a la final.

Los 'albiazules', por el punto invisible, tenían la primera opción para clasificar porque les servía el empate y, por supuesto, la victoria. Mientras tanto, en el caso de Independiente Santa Fe, solo podían sumar de a tres para instalarse en la final.

Y, tras más de 100 minutos disputados en El Campín, Independiente Santa Fe ganó 1-2. Los goles 'cardenales' fueron de Hugo Rodallega (2') y Ewil Murillo (9'), mientras que el descuento 'azul' lo anotó Radamel Falcao (100').

Sin embargo, antes de que iniciara el partido, dentro del estadio Nemesio Camacho El Campín se presentó una polémica porque Millonarios le impidió la entrada a los directivos de Independiente Santa Fe. ¿Cuál fue el argumento? Entérese aquí en Noticias RCN.

En video: así fue como Millonarios le impidió la entrada a los directivos de Independiente Santa Fe al estadio Nemesio Camacho El Campín

En el marco de la sexta y última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025, los directivos de Independiente Santa Fe, con la presencia de Eduardo Méndez, llegaron al estadio Nemesio Camacho El Campín con la intención de ingresar a uno de los palcos oficiales para ver el partido. No obstante, esto no pudo ser así porque desde Millonarios no les concedieron permiso.

Tras esa información revelada, en las redes sociales se filtró un video en el que se conoció que, desde la logística de Millonarios, aseguraron que los directivos de Independiente Santa Fe no tenían las respectivas boletas para hacer el ingreso y que, por lo tanto, tenían que permanecer afuera del estadio.

"Sin boleta nadie entra, se van, se salen. Aquí nadie entra sin boleta y punto. Como dice usted, muñeco, espere afuera", le dijo un delegado de Millonarios a uno de Independiente Santa Fe.

¿Cuál fue la decisión de Eduardo Méndez y los directivos de Independiente Santa Fe luego desde que Millonarios les impidieron entrar a El Campín?

Ante la espera para que les autorizaran el ingreso a uno de los palcos, Eduardo Méndez y los directivos que lo acompañaban decidieron irse del estadio para evitar inconvenientes adicionales.

De esa manera, su destino fue la sede administrativa de Independiente Santa Fe, que está ubicada en un barrio cercano al 'coloso de la 57'.