Bucaramanga registra más de 80 incendios forestales en agosto

Santander es uno de los departamentos más golpeados por los incendios forestales en esta temporada seca. Bucaramanga concentra buena parte de las emergencias, con al menos 80 conflagraciones en lo corrido de agosto, lo que ha generado preocupación por las afectaciones en fauna y flora.

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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Oficiales, en la capital santandereana se atienden entre cinco y 13 emergencias diarias, mientras que en el área metropolitana la cifra asciende a unas 10.

Aunque actualmente no hay incendios activos, las autoridades reportan más de 250 hectáreas de bosque nativo y vegetación afectadas.

Alerta por escasez de agua

La situación se agrava por el desabastecimiento de agua en 11 municipios del departamento, que ya enfrentan racionamiento debido al bajo nivel de los ríos.

Las autoridades advierten que el recurso hídrico debería priorizarse para abastecer a las comunidades afectadas, en lugar de destinarse a contener emergencias provocadas por quemas.

El fenómeno de El Niño y las altas temperaturas han intensificado el riesgo, mientras se mantiene la alerta roja en varias localidades.

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Acción humana detrás de las quemas

Según las estadísticas oficiales, el 63% de las conflagraciones registradas en agosto corresponden a pérdida de capa vegetal e incendios forestales en la escarpa occidental de Bucaramanga, un corredor de 14 kilómetros de vegetación altamente vulnerable.

El resto de emergencias obedece a quemas estructurales y focos en basureros, ocasionados por recicladores o por el efecto lupa de materiales como vidrio e icopor.

El llamado de las autoridades es claro: evitar las mal llamadas “quemas controladas”, que suelen salirse de manejo y terminan en grandes incendios.

Aunque en las últimas horas se registraron lluvias en algunos sectores del área metropolitana, el riesgo persiste y la prevención sigue siendo la principal herramienta para contener la emergencia.