Sin Llinás, Millonarios prepara lo que será el compromiso frente al Deportivo Pereira

Con algunas novedades en su once titular, Millonarios sigue preparando lo que será su debut en condición de local en el segundo semestre del fútbol colombiano, donde el conjunto bogotano buscará sumar los primeros tres puntos, luego de su empate a cero goles en su visita al estadio Libertad de Pasto.

Una de las principales novedades que tendrá el conjunto dirigido por Alberto Gamero es la ausencia de Andrés Llinás, quien sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda en el compromiso frente al Deportivo Pasto, el cual lo dejó por fuera de la convocatoria del equipo bogotano frente al ‘Grande Matecaña’.

“Andrés Llinás presenta una lesión muscular grado 3, en el vasto interno de su rodilla izquierda. El jugador ya está en trabajos de recuperación. Incapacidad según evolución”, aseguró el equipo por medio de sus redes sociales.

En la última práctica que realizó Millonarios previo al juego del sábado 22 de julio, se pudo observar que el posible reemplazo de Andrés Llinás es Alex Moreno Paz, jugador de las divisiones inferiores del club y que ha tenido algunos minutos en el equipo profesional durante la temporada pasada y juegos amistosos.

Por otro lado, se espera que al once titular vuelva David Mackalister Silva, quien estuvo en el banquillo frente al Deportivo Pasto por algunas molestias. Otras de las ausencias del equipo embajador es Ómar Bertel, quien se encuentra en proceso de recuperación tras molestias físicas en la pretemporada. Daniel Giraldo y Luis Paredes ingresarán a la convocatoria tras su ausencia en Pasto.

Le puede interesar: Daniel Ruiz bajó de la nube a los hinchas de Nacional: señaló el caso de Duque y Román

Posible formación de Millonarios (4-2-3-1)

Álvaro Montero, Elvis Perlaza, Juan Pablo Vargas, Moreno Paz, Jorge Arias, Daniel Giraldo, Larry Vásquez, David Mackalister Silva, Jader Valencia, Daniel Cataño y Leonardo Castro.

Alberto Gamero habló sobre su renovación con Millonarios

En atención a medios en la sede deportiva, Alberto Gamero habló de la renovación con Millonarios, dejando claro que todavía no se ha firmado la extensión del contrato, pero está tranquilo porque sabe que se dará, ya que se encuentra feliz en la ciudad de Bogotá.

“Yo estoy feliz, estoy tranquilo. Cuando las cosas están saliendo bien y uno está tranquilo, no hay desespero. La Junta Directiva si me está acosando, ellos quieren, yo quiero, pero no hay desespero. Hemos tenido buenos diálogos, yo estoy feliz", aseguró el entrenador samario al mando de Millonarios.

Lea también: Desde Arabia se confirmaría la salida definitiva de una estrella de Millonarios