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Rodrigo Contreras se pierde estos partidos con Millonarios tras lesión

¿Preocupación en Millonarios? Parte médico de Rodrigo Contreras y Sergio Mosquera.

Rodrigo Contreras en Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
05:00 p. m.
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Millonarios confirmó el estado de salud de Rodrigo Contreras y Sergio Mosquera luego del partido frente a Águilas Doradas. El club bogotano entregó el diagnóstico y señaló que ambos futbolistas ya comenzaron su proceso de recuperación en la sede deportiva.

¿Qué lesión tiene Rodrigo Contreras?

Rodrigo Contreras presenta una lesión muscular de primer grado en el bíceps femoral izquierdo, de acuerdo con el reporte entregado por el departamento médico de Millonarios.

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El atacante argentino tuvo que abandonar el partido ante Águilas Doradas durante el primer tiempo. En ese encuentro, correspondiente a la sexta fecha de la Liga Dimayor, apenas alcanzó a disputar 24 minutos.

La institución no estableció un periodo exacto de incapacidad. Según explicó Millonarios, su regreso dependerá de la evolución clínica que tenga durante el proceso de rehabilitación.

Por ahora, todo apunta a que Contreras no estará disponible para el duelo contra Llaneros y tampoco para el siguiente compromiso ante Internacional de Bogotá, que se disputará en El Campín.

¿Qué tiene Sergio Mosquera?

El caso de Sergio Mosquera es diferente. El defensor terminó el partido ante Águilas Doradas, pero posteriormente tuvo que someterse a diferentes exámenes médicos debido a las molestias que presentó durante el encuentro.

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El diagnóstico confirmó una contusión muscular en la región de los oblicuos abdominales. Al igual que Contreras, el futbolista ya inició su recuperación y su tiempo de incapacidad estará sujeto a la evolución de la lesión.

La ausencia de los dos jugadores representa un problema para Fabián Bustos, quien deberá afrontar los próximos partidos con estas bajas dentro de su plantilla.

Millonarios viene de empatar 1-1 como visitante frente a Águilas Doradas y ahora tiene en el calendario el compromiso contra Llaneros por la séptima jornada de la Liga Dimayor. Después, tendrá otro desafío frente a Internacional de Bogotá.

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El club todavía no fija una fecha para el regreso de ninguno de los dos futbolistas. La evolución durante los próximos días será determinante para establecer cuándo podrán volver a entrenarse con normalidad y competir.

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